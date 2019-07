Descriuen un nou mecanisme de resistència a teràpies que impedeixen la formació de vasos sanguinis en càncers

Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i del Programa ProCure de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) publiquen un estudi on descriuen un nou mecanisme en càncer que torna malignes les cèl·lules i que contradiu el que s'havia publicat fins ara respecte a la resistència a fàrmacs que eviten la formació de vasos sanguinis. En l'estudi es va observar que un dels anticossos que servien de via terapèutica conduïa a uns efectes similars als coneguts per als tradicionals medicaments antiangiogèncis i que en canvi, la resposta inicial al tractament culminava amb l'aparició de resistència i malignització a llarg termini a través d'un mecanisme desconegut fins el moment.

Segons un dels autors de l'estudi, Oriol Casanovas, la descoberta pot servir per començar a buscar una manera d'inhibir-lo i així, donar una alternativa per tenir tan sols els efectes positius de l'anticòs. Per Iratxe Zuazo es proposa que es tingui en compte el sistema immune a l'hora de realitzar algunes teràpies, perquè ja se sap que pot existir la possibilitat d'activar-lo amb alguns fàrmacs.

Zuazo explica que fins ara, en la formació de vasos sanguinis s'havia descrit que les condicions de baixa concentració d'oxigen en el tumor eren la causa de la malignització de les cèl·lules tumorals, però que les mostres del seu estudi no presentaven les condicions de baixa concentració d'oxigen i es continua donant aquest efecte.

