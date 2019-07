Descobreixen un tractament per evitar el creixement dels tumors més agressius i eliminar-los

Un estudi liderat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ha determinat per primera vegada un mecanisme cel·lular que podria ser ''clau '' per al tractament dels tumors metastàtics. En un article publicat a la revista 'Molecular Cell', els investigadors relaten el paper d'una proteïna activada per les mutacions de dos oncògens, consistent en facilitar la reparació del dany a l'AND de les cèl·lules tumorals que ha provocat el tractament quimioteràpia, que les fa més resistents a l'acció d'aquests fàrmacs. Amb l'estudi, fet amb ratolins, es demostra que combinar l'acció d'un inhibidor d'un d'aquests oncògens, el BRAF, amb quimioteràpia, la desactiva i acaba amb el tumor.

Segons Lluís Espinosa, director del Grup de Recerca de Mecanismes moleculars del càncer i les cèl·lules mare de l'IMIM, aquests oncògens a més de convertir les cèl·lules normals en tumorals, fan que puguin reparar millor el dany que li provoquen els agents quimioteràpics o la radiació i les fan més resistents. És a dir, fan un ''doble joc'', facilitant la transformació tumoral i protegint el tumor del dany que imposen els quimioteràpics i la radiació. La presència de les mutacions dificulta molt el tractament, segons Espinosa, però és un avantatge ja que si gràcies a aquestes mutacions, la cèl·lula tumoral és més resistent al dany, l'eliminació de la seva activitat amb fàrmacs que ja es s'utilitzen, la fan especialment sensible als tractaments.

L'estudi s'ha fet amb ratolins als quals se'ls havien implantat tumors de còlon de pacients humans que havien desenvolupat metàstasi i resistència al tractament. Els resultats de l'estudi van mostrar que els animals que no van rebre tractament o només van ser tractats amb inhibidors de BRAF o quimioteràpia van morir. Però els que van rebre un tractament que combinava aquests inhibidors amb quimioteràpia van sobreviure. És més, es va poder comprovar que les cèl·lules tumorals havien mort. Aquestes dades també s'han pogut confirmar amb mostres in vitro.

Per això, els impulsors de l'estudi volen iniciar ara un assaig clínic en pacients amb càncer, aprofitant el fet que els medicaments utilitzats a l'estudi ja existeixen i s'utilitzen a la pràctica clínica. Segons Clara Montagut, signant del treball i cap de secció d'Oncologia Digestiva del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar, creu que els resultats ''nous i prometedors'' obren noves vies de tractament per al càncer, que cal comprovar amb un assaig clínic per confirmar els reculats d'eficàcia i determinar els efectes secundaris en humans.