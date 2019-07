El SEM posa en marxa el vol nocturn de l'helicòpter medicalitzat

L'assistència i el trasllat aeri nocturn de pacients greus i crítics ja és una realitat a Catalunya. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) realitza aquest tipus d'atenció amb un triple objectiu:



Garantir l'equitat en l'accés al sistema sanitari públic de tota la població de Catalunya, especialment la d'aquelles zones més allunyades dels hospitals que atenen els casos de major complexitat.

Reduir el temps de trasllat interhospitalari de les zones més allunyades dels hospitals terciaris. Aquest fet és molt significatiu per a les persones que pateixen una patologia temps-dependent com ara l'ictus, l'infart o el politrauma, en què el temps de resposta és clau per a la supervivència i la recuperació del pacient. Per exemple, el temps de trasllat des de Vielha a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron es redueix en gairebé 2 hores si es fa amb l'helicòpter.

Millorar la cobertura sanitària de zones perifèriques en alliberar el recurs terrestre que havia de fer el trasllat. Abans de posar en marxa el vol nocturn, el SEM donava resposta a les situacions que es produïen de nit, amb pacients greus i crítics, amb les unitats de suport vital avançat (SVA) terrestres, que garanteixen l'assistència en tot el territori català. Amb la instauració d'un nou equip mèdic amb helicòpter medicalitzat en horari nocturn (de 20:00h a 08:00h), ara es disposa d'un equip medicalitzat aeri HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) les 24 h, els 365 dies de l'any.



Característiques del vol nocturn



De les 4 bases aèries actuals del SEM, s'ha escollit la que està situada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per ampliar el servei, perquè és la que ofereix millor cobertura a tot el territori català i la que garanteix un menor nombre d'hores d'inoperativitat.

Aquest vol nocturn va començar a funcionar fa un any i ha anat incrementat els serveis conforme les infraestructures per aterrar l'helicòpter han estat operatives en modalitat H24. Aquesta fase preliminar d'implantació ens ha permès començar a desplegar la xarxa heliportuària de 24 hores i adquirir expertesa i coneixement; a més, ens ha aportat experiència per a planificacions futures.

En aquest temps, el SEM ha realitzat 177 serveis, una mitjana de 15 vols mensuals. El 51% d'aquests serveis (91 casos) han estat trasllats interhospitalaris i, el 49%, assistències primàries (86 casos). Aquesta segona xifra és especialment important perquè aquest nou equip ha permès atendre aquests primaris (en el mateix lloc on es produeix l'emergència), que abans no es podien cobrir perquè es produïen massa a prop del capvespre i no es podia garantir el retorn de l'equip mèdic i de l'aeronau per falta de llum solar.

Els heliports i helisuperfícies que a data d'avui estan certificats pel vol nocturn H24 són:

· Heliport de l'Hospital de Sant Pau

· Heliport de l'Hospital de Bellvitge

· Heliport de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

· Heliport de l'Hospital Parc Taulí (Sabadell)

· Heliport de l'Hospital de Reus

· Heliport de l'Hospital de la Cerdanya

· Heliport del Parc de Bombers de Lleida

· Heliport de l'Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)

· Heliport de Vielha

· Heliport de l'Hospital d'Igualada



Abans d'acabar l'any estaran a punt els heliports de l'Hospital Verge de la Cinta, el de l'Hospital Germans Trias i Pujol i el de Tremp.



Properes fases del vol nocturn



Aquest projecte es desenvolupa progressivament, per fases. Actualment hem assolit la primera fase, en la qual es realitzen els trasllats interhospitalaris (creació dels corredors nocturns entre els hospitals) i el suport a les unitats del territori, que s'apropen a l'heliport H24 amb el pacient estabilitzat perquè l'equip HEMS en realitzi el trasllat aeri.

En aquest moment estem en la fase de creació, desenvolupament i consolidació de les helisuperfícies H24.

La propera fase preveu la creació d'helisuperfícies pactades amb el territori. L'objectiu és aconseguir l'ampliació geogràfica de l'operació aèria als anomenats "punts d'aterratge satèl·lit". Es tracta de començar a operar en llocs que compleixen les condicions per permetre un aterratge nocturn amb seguretat, com ara els camps de futbol.

Són els serveis que anomenem "primaris diferits", ja que els espais on s'aterra són molt a prop dels corredors nocturns i permeten apropar l'helicòpter medicalitzat al lloc de l'incident. Després de l'estiu es farà una prova pilot al camp de futbol de Moià, amb el qual es donarà cobertura aèria nocturna en aquest territori.

El vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, van presentar ahir a la nit aquest nou servei a l'heliport de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. "Després d'uns quants mesos de proves hem aconseguit consolidar el vol nocturn", va recordar la consellera, mentre que el vicepresident va subratllar que el treball en xarxa és "fonamental per garantir l'equitat territorial i el servei sanitari a tothom".