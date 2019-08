Una dona de 90 anys, primera víctima mortal del brot de listeriosi

El brot de listeriosi que afecta Espanya i pel qual el ministeri de Sanitat, Consum i Benerstar Social manté activada l'alerta a nivell estatal des del 16 d'agost s'ha cobrat la primera víctima. Es tracta d'una dona de 90 anys, que estava ingressada a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla després d'haver consumit la carn de la marca La Mechá que ha provocat el brot. Ara per ara, el número de casos confirmats és de 114.

La dona va morir la matinada passada a l'hospital, on estava ingressada amb meningoencefalitis a l'UCI. Altres 53 pacients segueixen hospitalitzats (ahir, dilluns, eren de 56). D'aquests, 18 són dones embarassades i hi ha dos afectats a la UCI. Entre els ingressats hi ha dos nounats.

La listeriosi és una malaltia infecciosa causada per la listèria, un bacteri que provoca diarrea, vòmit i simptomatologia lleu, com qualsevol toxicitat. Se'l pot trobar en qualsevol fase de producció alimentària tot i que l'empresa disposi d'una bona higiene. En el cas actual, el bacteri que ha causat el brot es troba en carn venuda amb el nom comercial 'La Mechá' i fabricat per una empresa amb domicili a Sevilla.

L'alerta afecta tot el país



La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social en funcions, María Luisa Carcedo, ha confirmat que des del 16 d'agost hi ha activa l'alerta sanitària a nivell estatal pel brot de listeriosi que s'ha registrat en diversos punts d'Andalusia i a Extremadura, amb un cas confirmat i quatre sospitosos.

Carcedo ha assenyalat que els lots del producte, que es van començar a distribuir el mes de maig, a més d'Andalusia i Extremadura, van arribar en "quantitats mínimes" a Castella-la Manxa i Tenerife, tot i que de moment no hi ha sospites de possibles afectats.

La ministra ha comentat que, un cop Andalusia va alertar les autoritats sanitàries sobre els contagis produïts pel consum d'aquest tipus de carn, "automàticament" es va activar la xarxa d'alerta alimentària, ja que hi havia "sospites" que els productes s'havien pogut distribuir