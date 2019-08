Augmenta la demanda de tractament per cocaïna a Catalunya en els últims tres anys

La demanda de tractament per cocaïna a Catalunya ha augmentat en els darrers tres anys, després d'un període, del 2009 al 2015, en què la tendència havia estat a la baixa. Així ho mostra l'informe anual del Sistema d'Informació sobre Drogodependències corresponent al 2018, que s'ha presentat aquest dimarts. El subdirector general de Drogodependències, Joan Colom, ha puntualitzat que les dades de l'activitat assistencial no són un reflex directe del consum -perquè es poden tardar mesos o anys fins a demanar tractament, entre altres motius- però sí que en són un "indicador fiable" al llarg dels anys. Prop de 14.000 persones van iniciar tractament per addició a les drogues el 2018. El 42% va ser per consum d'alcohol, que es manté des de fa més de dues dècades com la droga que més peticions genera.

El subdirector general de Drogodependències del Departament de Salut ha indicat que en els darrers mesos han detectat un augment dels consums de drogues als centres de reducció de danys. "L'acció sobre els narcopisos ha desviat moltes persones que hi estaven consumint per via injectada, fumada o inhalada a sales supervisades i això és una bona notícia", ha destacat. El 2018, més de 3.500 persones van anar a les sales de consum, amb un total de 146.916 consums, 22.205 més respecte de l'any anterior.