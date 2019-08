Onze preguntes amb resposta sobre on es pot fumar i on no, segons la llei actual

Amb l'entrada en vigor de la llei antitabac el 2 de gener del 2011, els fumadors van disposar de menys espais per poder-hi encendre un cigarret. Les imatges de llocs tancats com bars, restaurants o discoteques amb clients amb el cigarret a la mà i completament plens de fum van passar a la història, com prendre un cafè a l'interior d'un bar tot fumant.



En quins bars es pot fumar?

En cap. A tots els establiments de restauració (bars, restaurants, discoteques, pubs, sales de concert, bingos i casinos) és prohibit fumar i tampoc no hi ha espais reservats per a fumadors. L'únic espai on es poden encendre cigarretes són les terrasses exteriors (espais sense coberta i amb un màxim de dues «parets, murs o paraments laterals», segons la llei).



I els hotels?

És prohibit fumar en espais tancats. Amb tot, es pot reservar fins al 30% de les habitacions per a fumadors, sempre que estiguin separades de les altres, siguin les mateixes i disposin de ventilació independent. No es podrà fumar ni als passadissos ni en zones comunes.



Hi ha canvis als hospitals?

La legislació anterior ja prohibia fumar a l'interior dels edificis dels hospitals i dels centres sanitaris. Actualment la prohibició s'estén a tot el recinte hospitalari, inclosos els espais a l'aire lliure com les zones verdes, els aparcaments o les terrasses.



Què passa a les residències?

No es pot fumar ni a les habitacions ni a les zones comunes tancades. Tot i això, es pot habilitar un espai per a residents que tingui ventilació independent, i el mateix passa als centres psiquiàtrics.



I al parc infantil...

No es pot fumar encara que sigui a l'aire lliure, ja que és prohibit encendre cigarretes a les zones on hi ha equipaments per a menors d'edat.



Es pot sortir de casa fumant?

Si es travessen zones tancades comunes, com el portal i passadissos que es consideren espais d'ús col·lectiu, no, com tampoc no es pot fumar als locals de la comunitat. Si se surt del pis al carrer directament, no cal apagar la cigarreta. Als espais a l'aire lliure com la piscina o el jardí, sí que es pot fer. A l'ascensor, la llei del 2005 ja ho prohibia.



Es pot fumar a la feina?

A les empreses no s'hi pot fumar perquè són el lloc de treball. En canvi sí que es pot fer en un despatx sempre que es pugui considerar part del domicili i no s'hi rebin visites ni hi hagi altres treballadors.



I al transport públic?

La llei fa algunes distincions. En general no s'hi pot fumar, amb l'excepció de les cobertes dels vaixells. En canvi, al pis descobert d'un autobús turístic no es pot fumar perquè és un mitjà de transport urbà. Tampoc no hi ha existeixen espais reservats per a fumadors als aeroports i no es pot fumar ni a les estacions ni a les parades d'autobús si no és que són totalment exteriors i no hi ha cap coberta.



Què passa als estadis?

Es pot fumar a les zones descobertes però no a les parts tancades (taquilles, serveis...). Als pavellons tampoc no es poden encendre cigarretes.



Qui sanciona?

Qualsevol pot posar una denúncia i tota persona amb capacitat inspectora (uns inspector de treball o de sanitat o un agent policial) pot obrir un expedient.



Quin és l'import de les multes?

Fumar en una zona prohibida es considera una falta lleu i la sanció màxima és de 30 euros. Però si la conducta es repeteix tres vegades, passa a ser una falta greu i les multes poden oscil·lar entre els 601 i els 100.000 euros. En el cas que una persona fumi en un espai on no es pot fer, també es pot multar l'amo de l'establiment.