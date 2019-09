Així has de seure al lavabo per evitar problemes de salut

Sir John Harrington, Alexander Cummings, Thomas Crapper. Probablement a la majoria aquests noms no us siguin familiars, però tots ells tenen una importància cabdal per al naixement i desenvolupament d'un dels invents més rellevants en la història: el vàter. Després d'inventar-lo Harrington el 1596, Cummings es va encarregar de patentar el 1775 un disseny semblant al que tenim avui en dia, mentre que el 1884 el llauner Crapper el va acabar de perfeccionar.

Des de llavors portem segles fent servir l'anomenat lavabo de seient convencional, tot i que s'ha demostrat que el disseny que seguim utilitzant avui en dia no és ni el més eficient ni tampoc el més saludable.

Diferents metges van quedar sorpresos fa diverses dècades per l'escassa incidència de problemes intestinals i digestius que detectaven entre la població dels països en desenvolupament comparat amb els països occidentals avançats. Després analitzar-ho, els experts van arribar a la conclusió que aquesta circumstància no només estava relacionada amb la dieta, sinó també amb la posició que adopten en evacuar i el temps que utilitzen per fer-ho.

Mentre el temps mitjà que un habitant d'un país occidental supera els 2 minuts, en molts països en desenvolupament on la majoria de vàters són molt bàsics o bé les necessitats es fan directament al carrer o al camp, el temps mitjà no arriba ni al minut. A més, en aquests casos la posició que s'adopta no és asseguda, sinó a la gatzoneta, amb les cuixes flexionats sobre l'abdomen. I aquí hi ha la clau que explica per què en els països en desenvolupament els problemes intestinals i digestius són menors.

Resulta que quan estem asseguts al vàter, una posició que evidentment no és natural, el canal anal se situa en un angle de 90 graus, el que provoca que es constrenyi el còlon i necessitem fer més esforços per evacuar, cosa que s'associa a problemes diversos com hemorroides, restrenyiment i altres patologies intestinals, digestives i fins i tot relacionades amb problemes d'erecció.

En canvi, la posició de cames fa que aquest esforç sigui molt menor i, per tant, es minimitzi el risc de patir problemes de salut. "D'aquesta manera disminueix la capacitat de la cavitat abdominal i augmenta la pressió intraabdominal, que afavoreix l'expulsió", segons apunta el metge nord-americà Henry L Bockus, un dels fundadors de la gastroenterologia moderna.

Ara bé, ens hem d'ajupir per anar al bany? No cal. Seria suficient amb elevar els genolls quan anem al bany, de manera que aconseguim canviar l'angle pèlvic de 90 a 35 graus i d'aquesta manera relaxar els intestins.

Per això no és necessari prescindir del nostre vàter, sinó que seria suficient simplement amb recórrer a un petit tamboret per col·locar-hi els nostres peus. Aquest ens permetria reduir el constrenyiment al revolt on el còlon s'uneix amb el recte i reduir, per tant, els problemes de salut associats a una mala postura quan anem al lavabo.