Aquests són els motius pels quals hauries dormir despullat, segons la ciència

El moment d'anar al llit és un alliberament total. El nostre cos i la nostra ment es relaxen, després de totes les tensions del dia a dia. L'acte de tombar-se al llit i estirar-se per, posteriorment, dormir, és d'una relaxació màxima. Aquesta sensació és molt més intensa si ho fem nus. El fet de despullar-nos completament per anar a dormir té nombrosos beneficis per al cos humà, segons investigacions científiques:



Menys estrès

En dormir nus es redueix la producció de cortisol, una hormona relacionada amb l'estrès. Per això, si et decideixes a treure't tota la roba en ficar-te al llit notaràs com estàs molt més relaxat donada la baixada de nivells de cortisol.



Activa el metabolisme

Diferents estudis han demostrat que dormir en un ambient més fresc permet que el cos produeixi més greixos saludables, els quals cremen les calories per ajudar així a generar calor corporal. Per això, en dormir més fresc el metabolisme és més efectiu i s'activa més.



Beneficis en la salut

Hi ha certes parts del nostre cos que mai (o poques vegades) estan a l'aire. La decisió de dormir nus ens ajuda a alliberar-nos d'aquestes peces sempre presents (sobretot roba interior) i, a més, ens ajuda a reduir el risc de certes malalties, per exemple, de la pell. Despullar-se a l'hora d'anar a dormir ajuda a reduir també el risc de patir diabetis, millora la circulació i redueix la pressió arterial, factors que tenen una relació directa amb el benestar físic, acompliment i satisfacció sexual.



Millora la fertilitat masculina

Un estudi de l'Institut Nacional de Salut i Desenvolupament Infantil de la Universitat de Stanford va descobrir que els homes que dormien nus en lloc d'utilitzar calçotets tenien un índex d'ADN danyat en els seus espermatozoides un 25% menor que els homes que sí que en feien servir.



Millors relacions amb la teva parella

Si tens un company amb qui compartir llit, dormir nu crea l'escenari perfecte per a un contacte pell amb pell. El contacte proper amb un ésser estimat pot augmentar enormement la quantitat d'oxitocina, també coneguda com l'hormona de l'amor, en el nostre cervell. Aquesta hormona és el neurotransmissor que ens ajuda a sentir aquests bons sentiments cap a la nostra altra meitat. De manera que dormir nus ens ajudarà a sentir-nos millor amb nosaltres mateixos i amb la nostra parella.



Tindràs més sexe

Dormir de forma regular nus al costat de la nostra parella ens ajuda a ser més conscients del nostre cos, cosa que augmenta el nostre potencial eròtic i el desig sexual. Les parelles que dormen nues tenen més freqüència en les seves relacions sexuals i major satisfacció.