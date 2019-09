L'Oller del Mas acull la primera edició del Saluda't, un festival de vida saludable

L'Oller del Mas, a Manresa, aplegarà una gran festa de la salut i dels hàbits saludables. Serà el dissabte 12 d'octubre amb la primera edició del festival Saluda't, que té per objectiu donar a conèixer els productes i serveis adequats per millorar la salut des del punt de vista físic, mental i social. L'organitza el Centre Alternatura, coincidint amb el desè aniversari de la seva obertura a Manresa. «Aprofitant aquest motiu hem volgut muntar un esdeveniment sense ànim de lucre, on tinguin cabuda les empreses i entitats de la comarca i voltants», explica Laia Puigdellívol, responsable d'Alternatura i promotora del Saluda't.

És un projecte innovador al Bages, que neix amb la voluntat de promocionar la salut, especialment a través d'hàbits de vida que fomentin una alimentació saludable, responsable i sostenible; així com estils de vida que afavoreixin la salut i cuidin el planeta. La jornada (de 3/4 de 9 del matí a 8 del vespre) va dirigida a públic de totes les edats, petits i grans. Els visitants hi podran trobar tres zones diferenciades: una de mercat, una altra per a xerrades i activitats per a adults, i una zona infantil.

Mercat i fira saludable

Al mercat hi participaran diferents productors, amb productes frescos, de proximitat i/o ecològics, entre d'altres parades relacionades amb un estil de vida saludable i sostenible: gadgets i utensilis de cuina, cosmètics sense tòxics, envasos reciclables, llibres de salut, cistelles de vímet... «Les parades seran un bon reclam, i a més es podrà aprofitar per fer la compra setmanal», remarca Laia Puigdellívol. També es podran comprar snacks saludables i «adquirir productes especials a preus promocionals», afegeix.



Xerrades, tallers i infantil

Les xerrades, tallers, sessions de ioga i pilates, i la resta d'activitats destinades a públic adult es faran a la sala de banquets de l'Oller del Mas i aniran a càrrec de persones expertes i amb renom dins de l'àmbit de la salut.

Entre d'altres, hi participaran Àstrid Barqué i Martina Ferrer, que a més «vendran i firmaran llibres», comenta Puigdellívol, que també vol esmentar el concurs de cassoles saludables, «un certamen de cuina que puntuarà un jurat format per dos cuiners i una nutricionista, i també un jurat popular (comprant un tiquet de 10 euros es podrà fer la degustació dels plats). Els tres millors tindran premi».

D'altra banda, a la zona destinada als nens i nenes es faran tallers i activitats coordinades pel voluntariat dels monitors de l'Esplai Merlot de Salelles. I una altra proposta destacada és el cros solidari infantil que promou l'Escola de Trail Laia Díez, i que recaptarà diners per al projecte de millora d'atenció als nens i joves de la Fundació Althaia.

L'accés al festival serà de franc i dins del recinte hi haurà propostes gratuïtes al pati d'armes del castell, com ara l'espectacle «Encaixant somnis», de l'Escola de Ballet Olga Roig, i l'exhibició de l'Esbart Cor de Catalunya. En paral·lel, hi haurà activitats de pagament (5 euros cadascuna, o un abonament de 20 euros que permet accedir a totes. Excepte les visites al celler i tastos, i el taller de cosmètica natural, que valdran 10 euros). Les activitats infantils tindran un preu d'entre 3 i 4 euros.

La compra d'entrades anticipades es pot fer al web eventbrite.es. Per a més informació es pot seguir el compte d'Instagram @saludat_festival. De fet, també es podran penjar fotos de l'esdeveniment a Instagram, amb l'etiqueta #fotosaludat19. La millor fotografia guanyarà un premi.

Desplaçament sostenible

L'organització del festival Saluda't fa una crida a la participació i anima la ciutadania a desplaçar-se fins al festival del 12 d'octubre a l'Oller del Mas «de forma sostenible, ja sigui a peu o amb bicicleta. O com a mínim, compartint cotxe». Per a les persones que tinguin ganes de caminar, s'ha organitzat amb l'Associació Meandre una caminada amb sortida des de Manresa, a les 9 del matí a la plaça de la Reforma.

Activitats del dissabte 12 d'octubre

De pagament:

8.45 h Sessió de ioga, a càrrec de l'equip DIR Gimbe

9.30 h Passejada amb reconeixement d'herbes remeires i els seus usos tradicionals, a càrrec del guia d'espais naturals Esteve Padullés

10.00 h Xerrada «Alimentació esportiva natural: estar sa per rendir més», amb Àstrid Barqué, llicenciada en Activitat Física i coach nutricional.

11.15 h Xerrada «Els secrets clau per reduir el malbaratament alimentari», a càrrec de Zero Waste Barcelona

12.30 h Xerrada «Bacteris i humans: una història de cooperació», amb el biòleg i dietista-nutricionista Dani Badia

13.00 h Visita al nou celler de

l'Oller del Mas i tast de vins

13.45 h Sessió de pilates Garuda, amb l'equip de DIR-Gimbe

15.00 h Taller sobre «L'alquímia de la cosmètica natural», a càrrec de Flor Torras

16.00 h Tast i visita al nou celler de l'Oller de Mas

16.45 h Xerrada «Mites i realitats de la dieta cetogènica», amb el doctor Toni Sánchez, metge especialista en dieta proteïnada

18.00 h Xerrada «El batch cooking, aprendre a cuinar un dia per a tota la setmana», a càrrec de Martina Ferrer, dietista-nutricionista i psiconeuroimmunòloga

19.15 h Sessió de bodyart, amb l'equip de DIR-Gimbe

Se sortejarà un premi entre els assistents a les xerrades, que tenen un cost de 5 euros. Les visites i el taller, 10 euros



Infantils:

D'11.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h: maquillatge fantasia, elaboració d'un imant amb materials de bosc, tallers de cuina «Canapès d'insectes» i «Dolç eriçó», planter d'una hortalissa i mòbil d'hortalisses



Gratuïtes:

Tot el dia Mercat de productes

9.00 h Caminada des de la plaça de la Reforma de Manresa fins a l'Oller del Mas

11 h Cros infantil solidari, amb l'Escola de Trail Laia Díez i Althaia

11.45 h Xerrada «El porc del nostre territori: gustós i saludable», a càrrec de Porc de Palou

12.30 h «Encaixant somnis», espectacle de dansa a càrrec de l'Escola de Ballet Olga Roig

13.00 h Xerrada «Boscos, parc i benestar. Relació d'espais verds i salut», a càrrec de l'Associació Meandre

16.45 h «Gluten free, una moda o una realitat», amb l'Associació de Celíacs del Bages

17.30 h Danses a càrrec de l'Esbart Cor de Catalunya