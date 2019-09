Assistència Sanitària promou l'excel·lència dels seus professionals

Com a entitat cooperativa formada per metges, Assistència Sanitària sempre ha donat gran importància a la pràctica de la professió en condicions justes i adequades i sense restriccions que no siguin de caràcter estrictament medicocientífic. Amb aquest objectiu, i per garantir que el nivell d'excel·lència dels professionals de la salut és òptim en cada moment, promou l'actualització constant de coneixements i incentiva la participació en accions de formació.

En aquest sentit, per a aquest any s'han programat diverses jornades mèdiques que, en especialitats diferents i posant el focus en temes d'especial rellevància científica, conviden els metges d'Assistència Sanitària a participar-hi. Totes les sessions estan pensades exclusivament per a públic professional.

La Jornada sobre Patologia de l'Embaràs va celebrar el 31 de maig la seva novena edició, dedicada en aquesta ocasió a la salut mental perinatal i el monitoratge fetal intrapart. Més de 100 especialistes en ginecologia i neonatologia –també pediatres, internistes i metges d'altres especialitats– van omplir la sala d'actes de l'Hospital de Barcelona per, en acabar les sessions teòriques, continuar la formació en una altra aula on es va impartir un taller de distòcia d'espatlles. El nombre de participants segueix creixent en aquesta cita anual.

Jornades sobre el final de la vida i sobre traumatologia

Dues convocatòries professionals més completaran l'agenda formativa de la comunitat mèdica d'Assistència Sanitària d'enguany. El 18 d'octubre s'ha programat una trobada sobre l'atenció al final de la vida, un àmbit en desenvolupament que cobra especial relleu amb l'envelliment de la població i que sovint no ha estat prou tractat en fòrums de discussió professional. És, a més, una qüestió amb fortes implicacions eticojurídiques, que seran debatudes a la primera part de la jornada. A la segona taula rodona, en canvi, s'abordaran aspectes mèdics, relacionats sobretot amb el pacient oncològic i el pacient crònic avançat.

La traumatologia és un altre dels camps que centraran una sessió científica al més alt nivell. En concret, el 29 de novembre, els especialistes d'aquesta àrea estan cridats a la cinquena jornada sobre cirurgia ortopèdica i traumatologia, dedicada a les fractures articulars de la tíbia. Es tracta d'una lesió que de forma freqüent es presenta en persones que han sofert accidents de trànsit o en esportistes que s'han donat un cop directe a la zona mentre practicaven esport, si bé les causes poden ser molt diverses. Amb un cartell compacte, es parlarà breument de generalitats per, a continuació, analitzar la fractura articular de la tíbia proximal i la de la tíbia distal.

190.000 assegurats i més de 4.000 metges