Dormir bé, assignatura pendent

Descans nocturn

La població suspèn en qüestions de descans. I el problema és que amb els anys empitjora. Així ho descriu l'últim estudi realitzat per l'asseguradora mèdica estatunidenca CIGNA. Segons els resultats obtinguts, tant la durada com la qualitat del descans nocturn a l'Estat espanyol han empitjorat respecte a les dades recollides l'any 2017. A què es deu? «Principalment a la vida que fem, ja que cada cop anem més estressats», comenta Jesús González, expert en l'àrea del son.

Només el 31% dels enquestats a l'estudi considera que dorm prou a les nits. Una estadística que es repeteix amb números similars en la qualitat del somni, que també és bastant deficitària entre els usuaris consultats. De mitjana, una persona adulta necessita entre set i vuit hores de son.

Aquesta tendència negativa també està condicionada pel sexe i l'edat de la persona. Per regla general, els homes descansen millor que les dones. «El descans entre tots dos sexes depèn d'implicacions a l'hora de dormir», indica González, que assegura una major predisposició natural dels homes per agafar el son. «Els homes es despreocupen més quan se'n van al llit, solen desconnectar amb més facilitat», subratlla l'expert en l'àrea del son, que per contra considera que les dones «pensen més en l'endemà, i en la planificació de la jornada», fet que incideix negativament.

La falta de descans a les nits és un problema que cada vegada alerta més la societat. «Els trastorns del son preocupen i fan que la gent acudeixi al metge». Segons un estudi de la Societat Espanyola de Neurologia del 2018, el 10% de la població espanyola pateix algun trastorn del son, ja sigui crònic o greu. Les raons poden ser múltiples. Jéssica Buelga, psicòloga experta en l'àmbit laboral, proposa sis possibles causes: la hiperconnectivitat, la multicanalitat, la immediatesa connectiva, la productivitat permanent, la sobreestimulació i el sedentarisme.

L'insomni, la hipersòmnia, els roncs i les apnees, i la narcolèpsia són les principals alteracions del son. «Aquestes anomalies no solen ser greus, però són importants per les implicacions que tenen en la vida diària», com l'esgotament físic, el baix rendiment, la son diürna o la dificultat per complir les obligacions professionals.

Per millorar el descans nocturn, els especialistes recomanen «anar introduint petits canvis» en la rutina d'agafar el son, de manera que se sigui «més conscient de la necessitat d'un descans i desconnexió regeneradors per tenir una millor qualitat de vida».

Algunes d'aquestes variacions que caldria aplicar en el nostre dia a dia són la creació d'hàbits saludables i de rutines de descans, ajornar la utilització del telèfon mòbil, fixar hàbits de descans i de son, i aprendre a dedicar-nos més temps a nosaltres mateixos.