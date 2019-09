Identifiquen marcadors genètics vinculats a l'inici dels símptomes del Parkinson

El Parkinson és una malaltia crònica, progressiva i degenerativa que té com a símptomes tremolors, rigidesa i lentitud general

El Parkinson és una malaltia crònica, progressiva i degenerativa que té com a símptomes tremolors, rigidesa i lentitud general ARXIU

Neurologia

Investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, l'Hospital Clínic i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer han identificat un grup de variants genètiques relacionades amb l'edat d'inici del Parkinson.

Aquests resultats, que s'han publicat a la revista Movement Disorders, permetran delimitar la recerca de noves dianes terapèutiques, i també podrien tenir implicacions en el diagnòstic de la malaltia.

Els resultats, obtinguts a partir de mostres de sang de més de 900 pacients, indiquen que un grup de marcadors genètics de la via metabòlica mTOR, en combinació i no de manera individual com s'havia vist fins ara, contribueixen a modular l'edat d'inici de la malaltia.

A més, la identificació d'aquesta família de gens (que està vinculada a la supervivència neuronal, la plasticitat sinàptica i la síntesi de proteïnes) ha estat confirmada en una segona població independent de malalts de gairebé 4.000 individus, obtinguda gràcies a la col·laboració amb el Consorci Genòmic Internacional de la Malaltia de Parkinson.

El Parkinson afecta més de l'1% de la població, és el segon trastorn neurodegeneratiu més comú després de l'Alzheimer. Afecta més de sis milions de persones arreu del món, una xifra que podria elevar-se a més de dotze milions el 2030, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

És una malaltia crònica, progressiva i degenerativa causada per la falta d'una substància que es diu dopamina al tronc cerebral. Els pacients afectats presenten símptomes clars: tremolors, rigidesa i lentitud general.

Barcelona-Parkinson, a Manresa, és un centre especialitzat en Parkinson i moviments anormals. Els professionals busquen millorar la qualitat de vida dels malalts amb el tractament més adequat.

Més informació a la pàgina web www.barcelonaparkinson.com