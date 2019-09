El kiwi: les propietats i els beneficis

Nutrició

El kiwi és una baia procedent de la Xina que es va introduir els anys 70 al mercat mundial. Amb un sabor característic i potent té moltes propietats i beneficis per a la salut. En destaca la gran aportació de vitamina C, però també conté vitamina K, potassi, àcid fòlic i fibra.

La nutricionista Ana Molina recomana menjar el kiwi com a peça de fruita, no liquar-lo, ja que «es perden algunes de les seves propietats», com ara la fibra.



Quins són els principals

beneficis?

Bon trànsit intestinal

El kiwi té una quantitat moderada de fibra, tan soluble com insoluble. La primera estova la femta i la segona accelera el pas dels aliments a través de l'intestí. La combinació de totes dues ajuda a mantenir un bon trànsit intestinal i evitar el restrenyiment.

Respecte del mite que menjar un kiwi en dejú ajuda a l'hora d'anar al lavabo, no és cert. Segons comenta la nutricionista Ana Molina, «per prendre el kiwi en dejú no s'accelera el procés digestiu, tot i que menjar fruita amb fibra sí que té un efecte positiu, sigui l'hora que sigui».



Font d'àcid fòlic

El kiwi aporta una quantitat considerable d'àcid fòlic que, juntament amb la serotonina, poden millorar la regulació i la qualitat del son (s'haurien de consumir dos kiwis abans d'anar a dormir). Tot i això, segons la nutricionista Ana Molina «cal fer més estudis per tal de demostrar la veracitat d'aquest benefici».

Molina també destaca la importància de l'àcid fòlic durant l'embaràs, perquè «afavoreix que el fetus es desenvolupi de forma sana». El kiwi és una un bon aliment durant els nous mesos de gestació.



La pell

La vitamina C del kiwi també està involucrada en els processos de cicatrització i, juntament amb els seus antioxidants, ajuden a «alentir el procés d'envelliment», tant intern com extern de la pell, segons l'experta.



Complement ideal per als esportistes

El seu nivell de potassi fa que el kiwi sigui una fruita ideal per a esportistes, com també ho és el plàtan. Són fruites que afavoreixen tant la recuperació muscular després d'un entrenament o un esforç, com el bon funcionament dels músculs.



Processos de coagulació

Només 100 grams de kiwi (un peça mitjana) aporten la meitat de la quantitat diària recomanada de vitamina K, que està involucrada en l'activació dels factors de coagulació. A més d'aquesta funció, la vitamina K també contribueix a mantenir els ossos sans i forts.



El sistema immunitari

Pel seu alt nivell de vitamina C, el kiwi és un aliment fantàstic per mantenir el sistema immunitari fort, sobretot per a aquelles persones que han sortit d'una operació o bé que estan convalescents.



Alguna contraindicació?

Menjar fruites i verdures sol ser un hàbit recomanable per a tothom, i més encara quan tenen tantes propietats com el kiwi. Ara bé, hi algunes excepcions.

El seu gran nivell de vitamina K, involucrada en factors de coagulació, repercuteix en aquelles persones que prenen anticoagulants com el Sintrom, per la qual cosa els pacients que es prenen aquest medicament han de vigilar el consum d'aliments rics en aquesta vitamina, com és el cas del kiwi o de vegetals de fulla verda. Tot i això, «els anticoagulants orals de nova generació no tenen aquesta restricció».