La miopia en infants i joves es pot controlar amb lents

Oftalmologia

La miopia afecta nens i joves que necessiten ulleres per deixar de veure-hi borrós i tenir una visió nítida. Empitjora a mesura que la criatura es va fent gran perquè està relacionada amb el creixement de l'ull. Per això és important prevenir i frenar la miopia. Com es pot fer? Les lents de contacte Misight ho permeten. Segons explica Lluís Soler, de Soler Centre Visual, de Manresa, «són unes lents de contacte toves i diàries que redueixen la progressió de la miopia, tenint en compte que el més habitual és que vagi augmentant progressivament».

Aquestes lents, indicades per a infants i joves, ajuden a controlar i a impedir l'avenç de la miopia i són un benefici per a ells, ja que la miopia pot arribar a afectar la seva participació en determinades activitats o esports. Les lents Misight són d'ús diari, de tecnologia ActivControl, que proporciona una visió adequada mentre controla la progressió de la miopia i el desenvolupament de l'ull.

Aquestes lents han demostrat reduir l'avenç de la malaltia en més del 50%. A més, són molt fàcils de posar i treure, i com que són d'un sol ús el risc d'infeccions és mínim, ni tan sols necessiten líquid de manteniment, com és el cas de les lents de contacte per a adults.

Filtres per evitar la llum blava tan perjudicial per a la retina

Les lents Misight per a infants i joves són una proposta a tenir en compte si es diagnostica miopia. I en paral·lel, un altre aspecte que cal tenir present per a petits i grans que portin ulleres són els filtres que es posen als vidres per reduir la llum blava que emeten les pantalles. Cada vegada estem més exposats a llums led: mòbils, tauletes, ordinadors, portàtils... i la llum blava que emeten afecta la retina i fan perillar la visió en el futur.

Aplicar filtres a les ulleres és una solució científicament provada i que «cada vegada té més demanda i més acceptació», ja que «estem massa exposats a la llum blava», explica Lluís Soler.