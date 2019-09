Els Mossos d'Esquadra editen 18.000 exemplars del calendari solidari 2020

El calendari solidari 2020 dels Mossos d'Esquadra té com a fil conductor alguns dels productes gastronòmics més representatius de la geografia catalana.

Per a la realització de les 12 fotografies d'aquest any hi ha hagut la col·laboració d'un centenar de persones dels cos i de 28 entitats entre ajuntaments, residències, museus...

A les fotografies hi apareixen usuaris, familiars, psicòlegs, personal sanitari i treballadors de les Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer, acompanyats de 65 mosses i mossos de tot el ter-ritori i de diverses especialitats.

Se'n posaran a la venda 18.000 exemplars que, com l'any passat, incorporen a la part final un decàleg amb recomanacions per tractar amb persones malaltes d'Alzheimer.



345.000 euros

Aquest projecte solidari s'ha consolidat dins del cos de Mossos d'Esquadra, que en sis edicions ha recaptat 344.595 euros, lliurats íntegrament a entitats que desenvolupen una important tasca social.

La publicació del calendari del 2020 és la setena edició d'aquest projecte solidari dels Mossos, i la sisena en què l'aportació es destina als malalts d'Alzheimer i als seus familiars.

Els fons recaptats amb les vendes del calendari es donen a la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC), amb l'objectiu de millorar l'assistència als malalts d'Alzheimer i donar suport als seus familiars i cuidadors.

Amb l'aportació del darrer any la FAFAC ha impulsat 18 programes sociosanitaris que han beneficiat directament 1.071 persones a través de 20 entitats de tot Catalunya.



Beneficis destinats a l'Alzheimer

Els diners que es recaptin amb la venda de calendaris es destinaran als malalts d'Alzheimer i els seus familiars.

L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa progressiva, i és la forma més freqüent de demència en les persones grans. Com a conseqüència de l'envelliment de la població, cada vegada hi ha més persones afectades. Segons dades d'estudis comunitaris, es calcula que el 9,6% de les persones de 70 anys o més poden tenir algun tipus de demència.

Per aquest motiu, l'edició d'enguany té l'objectiu de superar la xifra obtinguda en les darreres edicions (61.970 euros aquest 2019). Aconseguir aquest repte suposaria un impuls per millorar l'assistència a les persones malaltes d'Alzheimer i donar suport a les seves famílies.