Professionals del Tercer Món tindran una àrea de formació oftalmològica a Barcelona

Oftalmologia

L'Hospital Clínic de Barcelona ha impulsat la creació del Clínic Eye Training Center (CETC), una àrea capdavantera de formació en cirurgia que s'integrarà a la nova àrea quirúrgica d'Oftalmologia, al recinte de la Maternitat, al barri de les Corts. Amb la creació d'aquest espai es podrà oferir docència a professionals de països del Tercer Món a través del programa de cooperació Learn for Sight, que permetrà l'accés a l'oferta formativa i als recursos del Clínic a especialistes d'aquests països.

La nova àrea quirúrgica de l'Institut Clínic d'Oftalmologia (ICOF) de l'hospital, que s'inaugurarà previsiblement el juny del 2020, tindrà quatre quiròfans nous, ocuparà una superfície de 1.000 metres quadrats i té un pressupost de quatre milions d'euros finançats pel Clínic mateix. Permetrà implantar les tècniques més innovadores en cirurgia oftalmològica, com la intervenció de cataracta amb làser de femtosegon i implants intraoculars amb nous materials; òptiques i dissenys; cirurgia microincisional de vitrectomia; trasplantaments de còrnia amb tècniques selectives, cirurgia de glaucoma amb microimplants o cirurgia 3D.

I, en concret, l'àrea del CETC tindrà diversos espais distribuïts en 160 metres quadrats. Hi haurà una aula de formació i un laboratori de simulació, Dry Lab, que permetrà donar a conèixer les diferents plataformes quirúrgiques i diagnòstiques i que els alumnes adquireixin competències bàsiques i específiques. També hi haurà un espai Wet Lab, de cirurgia experimental, per proporcionar formació sobre cirurgia de cataracta, retina, còrnia, glaucoma i cirurgia oculoplàstica, on es faran pràctiques amb ulls de porc.

El fet que l'àrea de formació i el bloc quirúrgic estiguin junts permetrà als alumnes, a més de fer pràctiques, veure en directe alguna de les 40 operacions oftalmològiques diàries que s'hi realitzen, unes 4.700 el 2018. També hi haurà intercomunicació amb consultes externes, on es realitzen més de 200 visites cada dia, unes 50.000 tot el 2018.

Aquest és el primer projecte d'entrenament pràctic en oftalmologia en un centre públic a Europa integrat en una àrea quirúrgica amb una zona específica per a docència. L'objectiu és que alumnes de grau de Medicina i Bioenginyeria, metges MIR i oftalmòlegs rebin la millor formació en aquesta especialitat. En aquest espai es formaran prop de 500 persones cada any. L'espai també s'obrirà a empreses farmacèutiques per fer-hi investigacions.



Professionals del Tercer Món

També s'oferirà docència a professionals de països del Tercer Món a través del programa de cooperació Learn for Sight, primer a Haití, i després al Txad, el Senegal o altres països. A través del programa es facilitarà l'accés a l'oferta formativa i als recursos del Clínic a aquests especialistes perquè, una vegada formats, puguin posar en pràctica els coneixements i aprenentatges adquirits als seus països. «L'objectiu és contribuir al desenvolupament i sostenibilitat d'aquests països facilitant la formació de professionals de la salut ocular autòctons. Així, les persones amb dèficit visual i sense recursos econòmics podran tenir accés a una assistència oftalmològica de qualitat», explica Alfredo Adán, director de l'Institut Clínic d'Oftalmologia. Recorda que el 75% dels 36 milions de casos de ceguera que hi ha al món es poden prevenir o curar, com les cataractes, el glaucoma, els problemes a la retina o els derivats de la diabetis.

El Clínic Eye Training Center i el programa de cooperació internacional constitueixen una iniciativa pionera a Europa que requereix un finançament de 570.000 euros. L'Hospital Clínic ha iniciat una campanya de captació de fons per finançar el CETC, que té el suport dels actors Josep Maria Pou i Queco Novell, que han participat en un vídeo promocional que presenta la iniciativa, titulat El que no et cansaries de veure. També té el suport de Marc Márquez, com a ambaixador del programa de cooperació Learn for Sight.

Josep Maria Pou diu que fa uns vuit mesos va patir durant mig any pel temor de perdre la visió, i dona les gràcies al Clínic per curar-lo totalment. Marc Márquez, per la seva banda, explica que el 2011 va tenir diplopia, visió doble, que li va fer témer haver d'abandonar la seva carrera esportiva i altres aspectes bàsics de la vida com llegir o caminar. Es va operar, i ara ho agraeix aportant el seu granet de sorra a la campanya per recaptar fons.