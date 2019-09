Una quarta part dels diabètics té un risc elevat de patir problemes coronaris

Cardiologia

Estudis recents estimen que cada any prop de 400.000 persones desenvolupen diabetis tipus 2 a l'Estat espanyol. Un dels problemes associats que presenten les persones diabètiques és que tenen una predisposició més alta a patir malalties cardíaques. Segons el metge endocrinòleg Ramon Gomis, director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, una quart part de la població diabètica té un risc elevat de tenir problemes coronaris. Ahir, 29 de setembre, va ser el Dia Mundial del Cor, l'objectiu del qual és conscienciar la població sobre les malalties cardiovasculars, que provoquen cada any 17,5 milions de morts.

Les malalties cardiovasculars s'han convertit en la primera causa de mort a tot el món. S'estima que l'any 2030 les malalties cardiovasculars causaran la mort de 23 milions de persones. «Una de les poblacions que tenen més risc de patir una malaltia coronària són les persones diabètiques», explica Gomis.

La diabetis mellitus tipus 2 és la classe de diabetis més freqüent en la població adulta i en els darrers anys s'està veient que afecta cada cop més gent. Es tracta d'una patologia que, en molts casos, no dona símptomes i moltes vegades es detecta després d'haver tingut un infart. Per això, els experts assenyalen que les persones amb més risc, ja sigui perquè tenen un familiar de primer grau diabètic, perquè són obeses o bé perquè tenen hipertensió, han d'estar més atentes al problema. La detecció és ràpida: amb una simple anàlisi de sang es pot saber si es té o no diabetis. A més, s'aconsella a partir dels 40 anys, sobretot si hi ha antecedents familiars, sobrepès i obesitat, determinar el sucre en sang un cop l'any.

Segons una publicació de la Fundació BBVA i l'Hospital Clínico San Carlos de Madrid, la prevalença mundial de la diabetis tipus 2 augmentarà un 40% la propera dècada: passarà de 150 a 210 milions d'afectats. Un dels principals riscos d'aquesta malaltia és que les persones que la pateixen tenen més probabilitats de patir alguna malaltia cardiovascular.

Gomis explica que les persones amb diabetis són més propenses a patir malalties cardiovasculars perquè la concentració de glucosa en sang és anormalment alta; per la inflamació crònica associada a la malaltia i, en el cas de persones més grans, també per l'obesitat.

Un dels estudis epidemiològics més fiables duts a terme a Espa-nya, l'estudi Di@bet.es, en el qual va participar l'expert com a membre del comitè director de l'estudi, revela que entre el 80 i 90% de les persones amb diabetis tipus 2 també té un excés de pes. En molts d'aquests casos, l'excés de greix corporal es concentra al voltant de l'abdomen. L'estudi Di@bet.es també posava en relleu que un 28% dels més grans de 18 anys afectats per diabetis tenien una índex de massa corporal (IMC) superior a 30; que un 41,20% tenien hipertensió arterial; i que la meitat dels afectats feia una vida sedentària.

De fet, la baixa activitat física s'associa a la diabetis i altres factors de risc cardiovascular, segons es desprèn d'un estudi en el qual van participar una trentena d'experts, entre els quals Gomis. L'estudi, que va analitzar 4.991 individus de 50 anys de mitjana, va posar de manifest que l'activitat física era baixa en persones amb prediabetis i diabetis en un 44 i 43%, respectivament; una xifra més elevada que la de persones amb una regulació normal de la glucosa. Un altre estudi també constata que la hipertensió s'associa a la diabetis i la prediabetis. En una mostra de 5.048 adults de més de 18 anys es va poder veure que la prevalença era més alta entre els prediabètics (67,9%) i els diabètics (79,4%)

Per al professor, l'excés de pes (sobretot el dipòsit de greix abdominal), la hipertensió, tenir el colesterol elevat, l'estrès, el sedentarisme i dormir menys hores de les necessàries són «factors de risc» que predisposen el pacient a patir algun problema coronari. L'expert afirma que els «principals problemes» són l'infart de miocardi, la insuficiència cardíaca i l'angiopatia perifèrica.

El metge endocrinòleg posa en relleu que en el cas dels diabètics els infarts també poden ser «silenciosos», és a dir, no noten cap dels símptomes que es poden associar a aquest fet, com ara un dolor al pit molt agut.

L'expert explica que per prevenir l'aparició de malalties cardiovasculars, les persones diabètiques han de seguir una dieta i fer activitat física. No poden guanyar pes i, si tenen sobrepès, l'han de perdre. També és partidari de fer un control més estricte de la tensió arterial i l'ús de medicaments anomenats hipolipemiants, que assegura que són més rigorosos en el control del colesterol.