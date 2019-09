Recapten fons per a l'estudi del càncer de tiroide i la seva relació amb el colesterol

L'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau, a Barcelona, ha iniciat una campanya de micromecenatge per aprofundir en l'estudi del càncer de tiroide i la seva relació amb el colesterol. Cinc grups de recerca tenen l'objectiu d'analitzar el paper del colesterol i els seus metabòlits en el desenvolupament i el comportament agressiu d'aquests tumors.

El càncer de tiroide d'estirp epitelial, amb més de 120.000 nous casos l'any, és el càncer més freqüent del sistema endocrí. Entre el 2009 i el 2019 s'ha detectat un increment de la incidència d'aquest càncer que es podria relacionar amb l'augment del sobrepès i l'obesitat. Hi ha pocs estudis en què s'hagi investigat l'associació entre càncer de tiroide i colesterol, un d'ells publicat recentment per aquests grups de recerca. L'estudi pretén generar un model experimental de càncer epitelial de tiroide de mal pronòstic per testar noves estratègies terapèutiques.

Els científics volen donar continuïtat al projecte de recerca que van iniciar fa quatre anys i que va ser publicat a la revista Scientific Reports, on es demostra el paper que té el colesterol i un dels seus principals metabòlits en el creixement del tumor de tiroide, així com en la seva agressivitat.