Tractar el dolor muscular i articular amb infiltracions, una solució eficient

Dolor

Pal·liar el dolor. Evitar que es cronifiqui. És la finalitat de les unitats del dolor o centres especialitzats en el dolor muscular i articular, com la Clínica Salvans, amb centre a Berga (Centre Mèdic Berguedà) i a Manresa (Metges Manresa). Ofereix tractaments amb infiltracions guiades per ecografia, «molt eficaces per tractar el dolor i evitar que es cronifiqui. I cal que vagin acompanyades de recomanacions ergonòmiques», explica la doctora Mercè Salvans.

La Clínia Salvans té cura de patologies i dolors crònics que no responen a tractaments convencionals: «Oferim tots els recursos i un equip experimentat per tractar els problemes de dolor i treballar les millors solucions per prevenir futurs mals».

És un centre especialitzat en el diagnòstic i tractament del dolor muscular i articular que no respon a la medicació analgèsica habitual. Teniu dolor d'espatlla, ciatàlgia, fibromiàlgia, tendinitis, artritis, artrosi degenerativa, dolor articular, cervical, dorsal o lumbar? No noteu millora amb les sessions de fisioteràpia? Creieu que no hi ha res més a fer? Les infiltracions poden ser la solució.

«És un tractament més agressiu que la fisioteràpia i menys que una cirurgia; a més, no sempre hi ha solució quirúrgica», explica Mercè Salvans. Per pal·liar el dolor s'utilitzen tècniques mínimament invasives i específiques per a cada cas, controlades per ecografia. Les infiltracions poden ser amb cortisona, àcid hialurònic i bótox per al dolor, i intermusculars per a contractures rebels. «És una tècnica poc dolorosa i senzilla», comenta Salvans.