Aquests són els productes que ha retirat Bonpreu per un mal etiquetatge d'ingredients al·lèrgics

Consulta la llista de productes retirats per Bonpreu | BONPREU

Els establiments Bonpreu i Esclat ha retirat diversos productes perquè s'ha detectat mostassa que no figura en l'etiquetatge. La pròpia companyia ho anuncia en un comunicat en el qual especifica que "en base a les analítiques permanents que s'efectuen en els productes que venem, s'ha detectat la presència de mostassa no declarada pel proveïdor (Sorribas SA) i no informada en l'etiquetatge dels seus productes". Es tracta d'aliments que llistem més avall i que es venen sota la marca Bonpreu. A més, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) també indica que el mateix error afecta altres tres marques: Biogrà, HLT i Biocesta

Concretament, s'han retirat aquests productes de Bonpreu:



Hamburguesa vegetal carxofa, marca bonpreu ECO, 0,08 Kg lot de dues unitats (EAN 8422410475209)

Hamburguesa vegetal espinacs i algues, marca bonpreu ECO, 0,08 Kg lot de dues unitats (EAN 8422410475292)

Hamburguesa vegetal verdures, marca bonpreu ECO, 0,08 Kg lot de dues unitats (EAN 8422410475063)

Seitan natural, marca bonpreu ECO, 0,300 Kg (EAN 8422410475742)

Salsitxa vegetal tofu tipus frankfurt, marca bonpreu ECO, 0,260 Kg lot de quatre unitats (EAN 8422410475537)

Hamburguesa ECO de tofu i xampinyons, marca Biogrà, 0,08 Kg lot dues unitats (EAN 8426904170519)



Com a mesura preventiva, tot i no haver-se detectat mostassa també s'ha retirat del consum una altra referència d'aquest proveïdor:



Tofu natural, marca bonpreu ECO, 0,290 Kg (EAN 8422410475728).



La companyia diu que, tot i no tenir coneixement de cap afectació en la salut dels consumidors, s'ha informat de la retirada d'aquests productes a les autoritats sanitàries. Com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors al·lèrgics a la mostassa que puguin tenir els productes referenciats anteriorment que s'abstinguin de consumir-lo.

Així mateix es recorda que el consum d'aquests productes no comporta cap risc per a la resta de consumidors.

En el cas que algun client tingui alguna de les referències esmentades i vulgui retornar-lo podrà fer-ho en qualsevol dels establiments, on se li retornaran els diners.