Cinc remeis casolans i molt eficaços contra la grip

Ja han començat a arribar els canvis de temperatura i, amb ells, els temuts refredats. Durant els pròxims mesos, les defenses estaran més baixes i els contagis seran més freqüents, sent més propensos als esternuts i els mals de coll.

A més, pot ocórrer que, a aquests símptomes, li unim dolor muscular o de cap, així com febre. Això indicarà que, probablement, hem agafat la grip.

Si això ocorre, el preferible és acudir al metge de capçalera, perquè sigui un professional qui ens recepti el més recomanable per a portar tan bé com sigui possible la nostra vida quotidiana i escurçar el màxim possible els símptomes.

No obstant això, si no volem prendre medicaments i preferim ajudar-nos de remeis naturals, aquí et proposem alguns consells:



Prendre Vitamina C

Una alta quantitat de vitamina C pot ajudar-nos a passar la grip més ràpid. Per això, resulta recomanable la ingesta tant de taronges com de llimones, així com verdures tipus cols o bròquil.

En aquest mateix sentit, pot ser beneficiós preparar un te de llimona amb mel, que ajudarà a alleujar el mal de coll.



Fer bafs

Un dels remeis casolans més habituals i antics és el de fer bafs d'eucaliptus. Amb sis fulles abocades en una cassola amb aigua calenta i inhalar durant diversos minuts podem obrir les vies respiratòries.

Difusors d'olis essencials

Podem impregnar l'habitació d'olis essencials d'arbre de te, orenga o menta, que ajudaran a combatre la grip. Per a això, podem ajudar-nos de difusors.



Bany calent

Preparar-nos un bany calent resultarà beneficiós per a combatre la grip. El vapor d'aigua ajuda a expulsar la mucositat i alleujar el dolor muscular. També estar sota la dutxa 20 minuts amb aigua calenta servirà per a frenar l'augment dels virus.



Altres aliments

Existeixen altres aliments que també serveixen per a descongestionar el nas i reduir els dolors musculars. Per exemple, el brou de pollastre o els llegums. A més, tenir a prop un plat de ceba mentre dormim ens calma la tos. També l'all, la mostassa i el pebre són productes que redueixen la febre i descongestionen el nas.