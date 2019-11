Els 10 aliments que has de menjar per a evitar refredats i grips

Els refredats i les grips, malalties tan típiques d'aquesta època de l'any, poden convertir el teu dia en un malson malgrat no ser greus. És per això que aquests mesos en què el mal temps torna a posar a prova les defenses de l'organisme, has de posar especial atenció a la teva dieta.

I és que els aliments com els que et portem a continuació t'ajudaran a reforçar el teu sistema immunitari i a prevenir refredats i grips.



Carabassa

La carabassa, un aliment tan típic de la tardor i tan poc habitual en la llista de la compra, és també un dels millors per a prevenir la grip. El seu alt contingut en beta-carotens, els pigments responsables de donar a aquesta hortalissa el seu característic color ataronjat, fan de la carabassa una gran font de vitamines, perfecte per a millorar les defenses del sistema immune.



Cítrics

Taronges, mandarines, llimones... ja ho deien les àvies, qualsevol cítric és bo per a ajudar a combatre els refredats i les grips. El seu alt contingut en vitamina C i altres nutrients ajuden a frenar l'avanç d'aquestes malalties tan comunes en aquesta època de l'any. El millor és que pots aprofitar i alternar els que més t'agradin: un suc de taronja, llimonada, unes mandarines, una aranja, etcètera.



Iogurts naturals

Els probiòtics presents en els iogurts ajuden a cuidar la flora intestinal, clau en el sistema immunitari. Però per a beneficiar-se de les bondats d'aquest aliment cal menjar almenys un al dia. A més, els iogurts són perfectes per a les persones que estan en tractament amb antibiòtics, ja que els ajudarà a evitar agafar més infeccions.



Pastanagues

Igual que les carabasses, les pastanagues són un altre dels aliments més rics en beta-carotens que pots trobar en el supermercat. Ja sigui cuita, en suc, en guarnició o crua, aquest tubercle és perfecte perquè els més petits de la casa portin una dieta saludable.



Alls

Mentre que alguns odien el seu sabor, uns altres l'estimen. No hi ha punt mitjà. Però el que tothom sap és que l'all no sols serveix per a donar sabor als teus menjars, sinó que també té importants beneficis per a la salut. Es tracta d'un aliment ric en al·licina, un component amb un alt poder antisèptic natural capaç d'estimular el sistema immunitari i combatre la grip i els processos infecciosos. A més, un estudi publicat en Advances in Therapy (2001) va demostrar que aquells que van prendre suplements d'all durant dotze setmanes van tenir menys constipats que aquells que van prendre placebo.



Cebes

La ceba destaca per ser rica en cisteïna, aminoàcid que reforça el sistema immunitari, i quercetina, component amb propietats antibacterianes i antigripals. A més, introduir aquest aliment en la teva dieta t'ajudarà a descongestionar les vies respiratòries i netejar els pulmons.



Llegums

Llegums com les llenties o els cigrons solen tornar als menús setmanals després dels mesos de calor per a ajudar-nos a combatre el fred tardorenc. I és que aquest tipus d'aliments són molt beneficiosos per a mantenir la temperatura corporal, a més de ser rics en antioxidants, que ajuden a prevenir infeccions.



Ous

Són una font de proteïnes, vitamines B12 i B6, seleni i zinc, fonamentals per a mantenir un sistema immunològic fort. És per això que és aconsellable menjar ous unes dues o tres vegades per setmana per a mantenir els refredats i altres malalties a ratlla. A més, a l'ésser un aliment tan versàtil, no tindràs cap problema a l'hora d'incloure'l en la teva dieta o en la dels més petits de la casa: pots coure'ls, fer-los a la planxa, fregits, en truita, etcètera.



Gingebre

Ja sigui en infusions o com a condiment dels menjars, aquesta arrel t'ajudarà a prevenir i tractes els refredats i els processos gripals. Això deu especialment a les seves propietats antibacterianes, antipirètics i analgèsiques. A més, el gingebre és un antiinflamatori natural i ajuda a millorar la digestió.



Mel

Que la mel és un dels millors remeis casolans per a calmar la tos no és res nou. Però a més, un estudi publicat en Arxivis of Pediatrics and Adolescent Medicine (2007) va concloure que aquest aliment també ajuda a prevenir catarros i grips indesitjades en millorar les defenses.