Sanitat demana retirar del mercat aquest tipus de carn d'una marca catalana

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha rebut una notificació d'alerta relativa a la presència de traces de soja "en embotit de porc procedent de Catalunya". En concret, les dades del producte implicat (perquè sigui fàcil de reconèixer pel consumidor) són: "Fiambre de Sandwich" en fines rodanxes marca Monells, en envàs de 150 g. Data de consum preferent 2019.12.14 Lot: 3949.

L'AESAN també explica que "el producte afectat ha estat distribuït a les comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Balears, Castella-la Manxa , Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid i València i també a Andorra. Des d'AESAN asseguren que "s'ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes. A més, "com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors al·lèrgics a la soja que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars, que s'abstinguin de consumir-lo. Així mateix, s'indica que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de consumidors ".