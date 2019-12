Cinc coses que no hauries de menjar si vols perdre pes

Potser no tens gaire temps per fer exercici. D'acord, però això no és excusa per mantenir un estil de vida saludable o per cuidar-te. Per això en aquest article t'expliquem les cinc coses que no has de menjar mai si el teu objectiu és perdre pes. Amb un petit canvi en la teva dieta podràs aconseguir excel·lents resultats.

Ultraprocessats

Segur que has sentit parlar molt d'aquest tipus de productes però no tens molt clar què són els ultraprocessats. La resposta no pot ser més senzilla: són aliments no naturals elaborats de forma artificial per la indústria alimentària. Com els identifiques? També és senzill: són els que tenen més de tres ingredients. Per exemple els brioixos industrials. Si vols perdre pes has de fugir d'aquest tipus de menjar i substituir-los pel menjar real. Molts s'estan apuntant en els últims mesos en xarxes socials a la moda de menjar només aquest tipus de menjar. No és difícil menjar bé: canvia els snacks per fruita i hauràs millorat considerablement la teva dieta a mig matí o mitja tarda a la feina.

Sucre

Prova a fer petits passos per prendre menys sucre: el cafè, per exemple, amb sacarina. Així reduiràs en diverses cullerades la quantitat total de sucre que prens en el dia a dia.

Galetes i dolços

L'esmorzar és el menjar més important del dia. Tots els experts ho diuen. Però, has notat alguna vegada que per molt que esmorzis galetes i dolços tornes a tenir gana una altra vegada al cap d'una estona? Això és perquè les calories d'aquest tipus d'aliments no són les adequades. Prova a canviar les galetes i les pastes per fruita, formatge o iogurt per esmorzar.

Refrescs ensucrats

Gairebé totes les grans empreses han començat a elaborar refrescos "zero": amb un sabor pràcticament igual a l'original però amb menys sucre. Prova a canviar-te de gamma, així evitaràs centenars de calories cada dia. Atenció: millor els zero que els "light".

Alcohol

Segur que has sentit mil vegades allò de tenir una "panxa cervesera" o que l'alcohol són "calories buides". Si beus habitualment alcohol prova a deixar de fer-ho durant diverses setmanes i veuràs com respon l'organisme.