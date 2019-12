Sanitat alerta de dos lots de torrons Vicens

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha advertit que són dos els lots afectats per un error en l'etiquetatge en el torró tou d'ametlla de la marca catalana Vicens. Aquest producte conté llet tot i que no està declarat en l'etiquetatge. Els lots afectats són: 329-X amb data de caducitat 2-2021 i 429-M amb data de consum preferent 4-2021. L'agència recomana als al·lèrgics o intolerants a la llet que no el consumeixin, i remarquen que no hi ha cap risc per a la resta de consumidors. Ha estat la pròpia empresa fabricant la que ha detectat la presència de llet en els dos lots, que ja ha procedit a identificar, i ha alertat del problema. El producte s'ha distribuït per Catalunya, l'Estat, França i Andorra.

L'AESAN va tenir coneixement d'aquest fet a través d'una notificació de les autoritats sanitàries catalanes. La primera alerta d'un error en l'etiquetatge del lot 329-X es va donar el 20 de desembre i aquest dilluns s'ha ampliat a un segon lot (429-M).