Quatre hospitals catalans, entre els 10 millors centres de l'Estat

L'Hospital Clínic de Barcelona ha recuperat la segona posició que ja havia ocupat a les edicions de l'índex d'Excel·lència Hospitalària del 2016 i el 2017 i s'ha tornat a situar, per cinquena vegada consecutiva, com a millor hospital català. L'Hospital Vall d'Hebron, també de Barcelona, s'ha situat a la sisena posició mentre que a la novena i desena, respectivament, s'hi troben el Centre Mèdic Teknon i l'Hospital Quirónsalud. L'índex, elaborat per l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada també torna a destacar com a millor hospital de l'Estat la Fundació Jiménez Díaz de Madrid, en un rànquing on torna a entrar l'Hospital Universitari i Politècnic de Valencia, en la vuitena posició, l'únic centre que no pertany a Catalunya o Madrid.

En la tercera posició de l'IEH2019 destaca l'Hospital Universitari La Paz, en la quarta, l'Hospital Gregorio Marañón, i en la cinquena l'hospital Quirónsalud, tots tres de Madrid. La setena posició, seguit de Vall d'Hebron de Barcelona –que puja una posició respecte l'any passat-, és per l'Hospital Universitari Clínic San Carlos, també de Madrid, que cau tres posicions.