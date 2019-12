Un estudi de la UOC publicat aquest any demana a les clíniques de fertilitat que donin informació clara dels seus serveis perquè els ciutadans, sobretot les dones, puguin escollir de forma lliure si recórrer-hi, després d'arribar a la conclusió que les webs d'alguns centres es basen en un model comercial. L'article porta per títol «Les narratives de les webs de clíniques de fertilitat a Espanya».

Preguntat per aquesta consideració, el doctor Garcia-Faura defensa donar una informació completa per sobre de tot: «S'ha d'explicar molt clar que no hi ha una necessitat per a totes les dones de congelar-se els òvuls. A més, hi haurà pacients que podran posar en marxa el projecte de la maternitat en parella o en solitari sense haver de recórrer als ovòcits congelats. Però sí que és una opció perquè puguin planificar la vida familiar dins els termes que elles necessitin i, per això, és primordial tenir accés a una informació veraç».

També s'ha d'explicar a les dones que s'interessen per aquest procés que tenir ovòcits vitrificats és una «possibilitat i una assegurança» de tenir fills més endavant, però no una «garantia» ja que l'embaràs depèn de diversos factors, precisa el director científic de l'Institut Marquès.

Una altra consideració és que, tot i que els òvuls es poden vitrificar i preservar-ne la capacitat reproductiva i la qualitat, el temps no s'atura i el cos es fa gran. «Mèdicament es considera que a partir dels 35 anys augmenta una sèrie de riscos, com la diabetis o la hipertensió, que poden tenir complicacions tant per a la mare com per al bebè», adverteix el doctor Garcia-Faura. «La Societat Espanyola de Fertilitat recomana tractaments de fertilitat fins als 50 anys, però això no vol dir que nosaltres com a ginecòlegs recomanem esperar tant. Hem d'explicar que, en edats avançades, l'embaràs és de més risc», diu la doctora Marta Devesa, ginecòloga experta en Medicina de la Reproducció de Dexeus Dona.