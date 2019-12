Cinc aliments que no s'haurien de menjar si l'objectiu és perdre pes

Nutrició

No tens gaire temps per fer exercici? Això no és excusa per mantenir un estil de vida saludable i cuidar-te. Si el teu objectiu és perdre pes, hi ha una sèrie d'aliments que hauries d'eliminar de la teva dieta. Amb petits canvis es poden aconseguir grans resultats.



Ultraprocessats

Segur que has sentit molt a parlar d'aquest tipus de productes, però potser encara no tens gaire clar què són els ultraprocessats. La resposta és senzilla: són aliments no naturals elaborats de forma artificial per la indústria alimentària. Com s'identifiquen? Són els que tenen més de tres ingredients. Per exemple, els brioixos industrials. Per aprimar-se, és clau evitar aquest tipus de productes i substituir-los per «menjar real.» Menjar bé no és difícil: substitueix els snacks de mig matí o de mitja tarda per fruita i ja faràs un pas important per millorar la teva dieta.



Galetes i dolços

Si ets dels que prefereixen galetes o dolços per esmorzar, no és adequat. Són aliments que porten moltes calories i fan que al cap d'una estona tornis a tenir gana. Canvia les galetes i dolços per fruita, formatge o iogurt.



Sucre

Com menys sucre prenguis millor. Si prens cafè, prova d'eliminar-ne el sucre i així en reduiràs diverses cullerades al dia.

Refrescos ensucrats

No prenguis refrescos ensucrats. Eliminaràs calories si en prescindeixes o, si més no, opta pels «zero», amb un sabor pràcticament igual però amb menys sucre. Tingues clar que són millors els refrescos «zero» que els «light».

Alcohol

Segur que has sentit mil vegades allò de tenir una «panxa cervesera» o que l'alcohol són «calories buides». Si habitualment beus alcohol prova de deixar-lo durant diverses setmanes i veuràs com respon l'organisme.