La DMAE, patologia de la retina que provoca ceguesa

El test de la reixeta d'Amsler és una forma ràpida i fàcil per avaluar la visió central de la retina

Oftalmologia

La DMAE (degeneració macular associada a l'edat) és una malaltia degenerativa de la màcula o la retina que afecta la visió central, necessària per a activitats com ara llegir o conduir. És la primera causa de ceguesa a partir dels 65 anys, i afecta 5 de cada 100 persones majors de 75 anys. « A l'Estat espanyol, el 5,7% de la població pateix DMAE» comenta Josep Badal, director mèdic a l'Institut Oftalmològic Badal, de Manresa.

Hi ha dos tipus de DMAE. La seca és la més predominant i es caracteritza per una evolució lenta i progressiva. Es produeix com a resultat de l'acumulació de residus (druses), que atrofia la zona muscular. La DMAE humida, malgrat que és menys freqüent, té un avenç més ràpid i sol tenir un pronòstic visual pitjor. Creix una membrana vascular sota la retina, a causa de l'aparició de nous vasos sanguinis anòmals i molt fràgils, que sagnen i perden líquid, que afecten severament la visió.



Causes

L'edat és el principal factor de risc de la DMAE, que no sol aparèixer abans dels 50-60 anys, i la seva incidència augmenta amb el pas del temps. Afecta més les dones perquè tenen l'esperança de vida més alta. A l'envelliment cal sumar-hi la predisposició genètica: s'estima que el 50% del risc de DMAE és hereditari. I també hi influeixen altres factors com fumar, mals hàbits alimentaris, hipertensió arterial, problemes circulatoris, obesitat i exposició directa i prolongada al sol.



Símptomes

Les persones amb DMAE perden progressivament la visió central, es redueix la nitidesa i poden veure-hi borrós enmig del camp visual. Afecta a l'hora de llegir, escriure, reconèixer rostres, conduir o fer feines de precisió. En canvi, permet mantenir certa autonomia per moure's per casa o pel carrer, ja que es conserva la visió perifèrica.

Altres símptomes característics de la DMAE són la distorsió de les imatges o una percepció com ondulada de les línies rectes, així com la percepció d'una taca negra fixa al mig del camp visual. També fa difícil la distinció dels colors, sobretot quan hi ha canvis d'il·luminació.