L'Hospital Clínic de Barcelona porta la visió 3D a les endoscòpies per primera vegada al món

L'Hospital Clínic de Barcelona ha portat per primera vegada al món la visió 3D a la cirurgia endoscòpica, aquella que utilitza els orificis naturals del cos. La tecnologia 3D s'ha aplicat en cirurgies d'hiperplàsia benigna de pròstata, amb 23 casos d'èxit de moment. La hiperplàsia benigna és un engrandiment no cancerós de la glàndula prostàtica i té una prevalença alta amb l'edat: es calcula que la meitat dels homes tenen un engrandiment de la pròstata als 60 anys. Quan s'ha de passar per quiròfan, es coneix col·loquialment com «operar-se de la pròstata».

La nova tècnica aporta més precisió, menys sagnat i una millor recuperació, i els seus responsables preveuen que es començarà a utilitzar no només en altres tipus de cirurgies, sinó també en endoscòpies per al diagnòstic. «En endoscòpia, ens estàvem quedant parats amb un visió 2D, que és com treballar amb un ull tapat», destaca el cap del Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antonio Alcaraz.

La tecnologia 3D s'utilitza en la cirurgia laparoscòpica -que té una visió de la cavitat abdominal a través de petites incisions- i en la robòtica, però encara no s'havia provat en endoscòpies. Aquesta tècnica consisteix en l'exploració a través de les cavitats internes; per exemple, en urologia, els cirurgians entren per la uretra o els digestòlegs aprofiten l'obertura de la boca per arribar a l'estómac. Aquestes exploracions han estat fins ara en 2D i, per primera vegada, el Clínic ha entrat a través d'una cavitat veient-hi en tres dimensions. Per portar la tecnologia 3D en aquest camp fins ara inexplorat, el Clínic va escollir la cirurgia d'hiperplàsia benigna de pròstata. És l'operació més habitual de la pròstata, un de cada deu homes s'hi hauran de sotmetre.



Veure l'esfera en tres dimensions

En una operació aprofitant la cavitat natural, els cirurgians insereixen l'endoscopi al cos d'una persona, en aquest cas s'introdueix pel penis. La majoria dels endoscopis són tubs prims amb una potent font de llum i una càmera miniatura a l'extrem. Un endoscopi té un canal a través del qual el metge insereix eines per recol·lectar teixit o proporcionar tractament.

Per explicar l'operació, el doctor Alcaraz compara la pròstata amb una mandarina o una taronja: «Seria com buidar-ne la polpa i deixar la pell perquè l'orina surti millor. Si podem veure aquesta esfera en tres dimensions és un pas endavant». El desenvolupament per aplicar la tecnologia 3D a les endoscòpies consisteix en un sistema informàtic que duplica la imatge en temps real i la separa amb uns graus d'angulació perquè el cervell interpreti profunditat.

La nova tècnica aporta més precisió en el procés quirúrgic mitjançant una endoscòpia que es pot visualitzar en tres dimensions i s'utilitza làser en gran part del procés. Aquesta tècnica aporta més seguretat, menys complicacions, menys sagnat, menys temps d'hospitalització (un o dos dies) i una millor recuperació per al pacient. També fa que la incontinència sigui pràcticament zero.