La Marató recapta 9,4 milions i hi ha temps de fer donatius fins a final de març

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio va recaptar 9.404.256 euros per impulsar la recerca sobre les malalties minoritàries. Aquesta és la xifra que mostrava el marcador tan bon punt es va acabar el programa del diumenge 15 de desembre, que va durar més de setze hores. La quantitat és provisional, fins al tancament definitiu del període de recepció de donatius: el 31 de març del 2020.

Els donatius es poden fer per tots els canals que es mostren a www.tv3.cat/marato/donatius. Per conèixer com progressa la investigació impulsada per anteriors edicions de La Marató, la Fundació organitza un cicle de visites guiades als centres de recerca. Entre març i juny del 2020, centenars de ciutadans podran conèixer els fruits de la seva solidaritat en més de 40 visites en 14 institucions capdavanteres en recerca biomèdica.

Aquesta darrera edició de la Marató va ser per primer cop itinerant. Des d'una furgoneta, Quim Masferrer va participar en diverses de les més de 3.600 activitats solidàries que es van organitzar en 729 municipis. Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní van liderar els platós televisius instal·lats a Tàrrega, Olot i Reus. Més de 3.400 voluntaris van atendre les trucades.