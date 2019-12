El programa de cribratge de càncer de còlon permet augmentar la supervivència

Oncologia

El departament de Salut ha completat el desplegament del programa de cribratge de càncer de còlon i recte a tot Catalunya. Això vol dir que totes les dones i homes d'entre 50 i 69 anys han de rebre una carta amb les instruccions per fer-se una prova per detectar sang a la femta que no es veu a simple vista.

És una prova senzilla que permet no només detectar càncers en fase precoç sinó lesions premalignes, els pòlips; en extirpar-los, s'evita que evolucionin i s'està prevenint la malaltia. A la ciutat de Barcelona, on fa deu anys va començar a implantar-se el programa, el seguiment se situa prop del 50%. Un cop instaurat a tot Catalunya, els responsables del programa volen que es conegui més per elevar-ne el seguiment i per això fan una crida a la població diana a participar-hi perquè els «beneficis són molt clars». El càncer colorectal és el més freqüent a Catalunya.

S'espera que, gràcies al seguiment del programa, la incidència del càncer colorectal baixi en els propers anys i la supervivència augmenti, entre el 15% i el 20%, segons ha destacat la directora general de Planificació en Salut, Pilar Saura, en roda de premsa. Actualment la supervivència als cinc anys de diagnòstic és del 56% en homes i el 61% en dones i, per tant, es podria aproximar al 80% a la llarga si el programa aconsegueix un alt seguiment. Els estudis indiquen que la detecció precoç mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor en un 16% o més en els participants al programa.

Però l'impacte del programa de cribratge ja s'està notant en el present. Segons un estudi comparatiu a l'Estat espanyol, en les comunitats autònomes amb programes de cribratge la mortalitat s'ha reduït un 9% després de set anys d'haver-lo començat; una dada prou «significativa» tenint en compte el poc temps que ha transcorregut i que no s'havia completat el desplegament en alguns territoris, ha destacat el director mèdic de l'Hospital Clínic i un dels coordinadors del programa, Antoni Castells.

A l'àrea del Clínic, on primer es va aplicar el programa juntament amb la de l'Hospital del Mar, si fa deu anys el 70% dels pacients amb càncer de còlon necessitaven tractaments oncològics complementaris a la cirurgia, ara la proporció s'ha invertit. El 70% dels pacients amb càncer de còlon no necessiten fer tractaments de quimioteràpia o radioteràpia.

Donar positiu no vol dir càncer

El test de sang oculta en femta és una prova senzilla. Si el resultat del test és negatiu, s'ha de repetir cada dos anys. Ara bé, quan és positiu, en el 5% dels casos, es demana una colonoscòpia per descartar un càncer. Això és el que acaba passant en la majoria dels casos (el 96%).

«Donar positiu en el test no és sinònim de càncer, al contrari, la gran majoria de pacients que han donat positiu no en tenen», ha dit el doctor Antoni Castells.

El 4% de les proves que donen positiu són per càncer i, en la resta, s'han detectat indicis de sang per motius que no tenen a veure amb la malaltia o per pòlips, que s'extirpen. «No només estem detectant el càncer en fase precoç, sinó que prevenim i això ens permet reduir la incidència. Esperem detectar menys càncers en els propers anys perquè haurem tractat els pòlips», ha afirmat el cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital del Mar i president del consell assessor de cribratges de càncer de Catalunya, Xavier Castells.

L'any passat, el programa va convidar 834.600 persones a fer-se la prova a Catalunya i més de 375.500 van realitzar-la. En un 5,2% dels casos, la prova de detecció de sang oculta en femta va resultar positiva i es van fer més de 17.500 colonoscòpies. Es van detectar 6.737 persones amb pòlips amb risc que, en el futur, podrien haver progressat cap a malignes. Aquesta potencial progressió s'evita, en la gran majoria dels casos, amb una extirpació en la mateixa colonoscòpia. També es van detectar 676 càncers colorectals, un 70% dels quals en estadis inicials, amb més possibilitats de curació.