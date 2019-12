Quina és la millor postura per dormir per alleujar el dolor cervical i lumbar?

Dormir hauria de ser sinònim de descans generalitzat però no sempre és així. Cal tenir present que segons la postura que adoptem afavorim l'alleujament del dolor. Per exemple, «millor evitar dormir bocaterrosa», assenyala la doctora Mercè Salvans, especialista en dolor muscular i articular.



Dormir de costat o boca amunt

Remarca que la postura més aconsellable per dormir és de costat, «amb un matalàs que s'adapti bé al cos (ni molt tou ni molt dur) i amb un coixí que no sigui ni massa baix ni massa alt, que quedi la columna cervical alineada amb la part dorsal i lumbar», argumenta la doctora. El coixí perfecte hauria de sostenir el coll de manera que les vèrtebres cervicals es trobin, tant com sigui possible, com una extensió natural de la columna vertebral en una posició còmoda, relaxada i estirada sense perdre suport. «A més, es pot acompa-nyar d'un coixí entre les cames per afavorir la postura».

Dormir boca amunt és una altra possibilitat i «també és una bona opció», segons Salvans. En aquest cas permet que el cap, el coll i la columna vertebral mantinguin una posició neutral, la qual cosa la converteix en una excel·lent opció per a qualsevol persona que pateixi dolor en aquestes àrees del cos. «S'hi pot afegir, en aquest cas, un coixí sota els genolls».

La doctora Salvans recomana dormir vuit hores i descansar bé, ja que d'aquesta manera «baixen els nivells d'ansietat i contribueix a no tenir dolor o a alleujar-lo». Altres consells són «abrigar-se bé per no passar fred, que no és bo per al dolor» i si et lleves adolorit perquè tens artrosi, «fer estiraments i una dutxa d'aigua calenta», explica Mercè Salvans, que té centre a Manresa (Metges Manresa) i Berga (Centre Mèdic del Berguedà).