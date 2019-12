Sanitat alerta del perill de xuclar el cap de les gambes

Al cap de les gambes hi ha una gran quantitat de cadmi

iStockphoto

En els àpats de les festes de Nadal el marisc hi sol tenir presència. Xuclar el cap de les gambes és un costum arrelat a casa nostra, però un hàbit desaconsellat per Sanitat. I és que en aquesta part del marisc hi ha una gran quantitat de cadmi, i la seva ingesta en excés pot arribar a provocar una disfunció renal. «El cadmi tendeix a acumular-se en el fetge i el ronyó de les persones i eliminar-lo pot costar entre 10 i 30 anys. Alts nivells de cadmi en l'organisme poden causar disfunció renal, desmineralització dels ossos i, a llarg termini, càncer», adverteixen l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.