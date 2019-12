El TDAH pot tenir relació amb un problema visual no resolt

Les causes del TDAH poden ser moltes. Entre d'altres, disfuncions visuals no diagnosticades

Cada vegada hi ha més infants diagnosticats amb TDAH, un trastorn neurobiològic que té com a conseqüència un dèficit d'atenció acompanyat amb hiperactivitat o sense, i que genera problemes d'aprenentatge i atenció.

Segons un estudi de la Universitat d'Alabama, a Birminghan, realitzat a més de 75.000 nens i nenes d'entre 4 i 17 anys, la prevalença del TDAH és més gran entre els infants que tenen problemes de visió no corregits. Per tant, segons aquest estudi, abans de diagnosticar un possible problema d'aprenentatge per dèficit d'atenció, impulsivitat o hiperactivitat en una criatura, seria convenient dur a terme una valoració visual completa per part d'un optometrista i així, poder detectar qualsevol problema visual que interfereixi en el seu aprenentatge.

Segons explica Irina Martínez, optometrista de l'Institut Oftalmològic Badal, de Manresa, en alguns casos hi ha infants diagnosticats amb TDAH que poden presentar un problema visual que no ha estat detectat. Comenta que «hi ha disfuncions visuals que poden donar una simptomatologia de falta d'atenció, hiperactivitat i problemes d'aprenentatge, com per exemple que un nen o nena tingui una mala coordinació dels dos ulls. Això pot provocar-li dificultats per processar la informació que li arriba a cada ull, una lectura més lenta... i en definitiva un dèficit d'atenció».

Per això, «és molt important fer una valoració completa de la vista quan apareixen símptomes de falta d'atenció o problemes d'aprenentatge, per descartar o confirmar que hi hagi alguna afectació visual».



Teràpia visual

Si es dona el cas, amb les compensacions òptiques adequades i exercicis visuals personalitzats es pot normalitzar el funcionament del sistema visual. En cas que es presenti aquesta simptomatologia, es pot millorar molt i fins i tot recuperar la normalitat. En aquest supòsit, diu Irina Martínez «es podria tractar amb teràpia visual i evitar altres problemes relacionats amb la conducta de l'infant que podrien afectar el seu rendiment acadèmic».