«Vine a fer-te un estudi de fertilitat gratuït»

Fa més de 20 anys que la clínica de Reproducció Assistida FecunMed té la seva seu a Manresa, dins del Consultori Ginecològic dels doctors Antoni Costa, Pere Carreres i Joaquim Garcia. Són moltes les pacients que el doctor Xavier Saura, director mèdic del centre, ha rebut i tractat.

FecunMed, amb implantació a la comarca del Bages des de fa dues dècades, i els primers fills en col·laboració amb CCG Ginecologia Manresa ja són majors d'edat. La nostra forma de treballar té un èxit acreditat amb els millors resultats. Oferim atenció dins de la comarca, propera als domicilis i llocs de treball dels pacients. De manera que els pacients únicament han de desplaçar-se als nostres laboratoris de reproducció assistida dins de estructures hospitalàries segures a Granollers o Barcelona.

Al consultori CCG Ginecologia Manresa s'ofereixen setmanalment primeres visites informatives als pacients que necessiten orientació diagnòstica i tractaments de reproducció assistida. Així com consultes i els controls diaris de seguiment dels tractament reproductius (requerits dies alterns o inclús dies consecutius). Això suposa que els pacients no han de desplaçar-se a les seus centrals que té FecunMed a l'Hospital Universitari del Sagrat Cor o a la Clínica del Carme de Granollers, només el dia que han de practicar pròpiament el procediment reproductiu (sigui Inseminació Artificial o Fecundació In Vitro).

Tractaments reproductius

Avui en dia s'han estès les indicacions dels tractaments reproductius. Ja no únicament a les necessitats de les parelles amb problemes d'esterilitat o avortaments de repetició, sinó també a parelles femenines del mateix sexe o dones sense parella. Així mateix, existeix un gran increment en la sol·licitud de tractament per a la preservació de la fertilitat, sigui per raons mèdiques (pacients que estan a les portes de perdre fertilitat per una malaltia o per una medicació), o per raons socials (pacients que per raons professionals o falta de parella han de demorar la maternitat a edats en què s'haurà perdut la fecundabilitat natural).

La realitat actual és que el 8% dels infants que actualment estan a les escoles bressol són producte de tractaments de reproducció assistida. Aquest progressiu augment de la necessitat d'aplicació d'aquestes tècniques ve en part justificat clarament per l'endarreriment de la edat en què les dones inicien el seu projecte reproductiu. També per noves indicacions d'aquestes tècniques (prevenció de la transmissió de malalties genètiques als fills, dones sense parella masculina, entre altres), i l'augment d'incidència d'alguns desordres relacionats amb la infertilitat (endometriosi, anomalies de la qualitat seminal, entre d'altres).

A FecunMed ens preocupa el benestar dels nostres pacients i treballem amb un equip humà qualificat i una tecnologia d'última generació per arribar al nostre objectiu, fer feliços els nostres pacients i poder complir el somni del seu projecte de maternitat/paternitat.

Abans de cap tractament reproductiu, cal tenir un diagnòstic precís per poder oferir el procediment de reproducció assistida més indicat. Per gaudir d'aquest diagnòstic, cal fer una bateria de proves, que és variable segons el cas clínic. Actualment disposem de molts més recursos diagnòstics i terapèutics respecte d'anys enrere, i les noves tècniques d'estudi ens permet orientar amb més precisió el procediment terapèutic més adequat; i marcar un pronòstic més acurat.



Primera visita gratuïta, promoció fins al 20 de gener

Actualment hi ha activa una promoció de primera visita gratuïta fins al dia 20 de gener. És una promoció que va dirigida principalment a parelles tant heterosexuals com homosexuals amb dificultats reproductives, i també a dones sense parella masculina que volen ser mares. Excepcionalment, sense cap cost i únicament amb una visita concertada durant el període indicat, es podrà efectuar una visita que inclourà: exploració ginecològica, ecografia 3D uterina, seminograma (en cas de parella masculina), valoració mèdica per part de l'expert.

Vine a fer-te un estudi de fertilitat gratuït, una visita molt profitosa amb la qual els especialistes poden diagnosticar la pacient i tenir l'oportunitat per donar el seu consell mèdic.

De part de tot l'equip de FecunMed, aprofitem per desitjar-vos una feliç entrada d'any i els nostres millors desitjos per al nou any.