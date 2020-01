Fer exercici: Abans o després d'esmorzar?

Amb l'entrada de l'any nou arriba el moment de planificar la nostra llista dels propòsits que volem complir en els pròxims dotze mesos. Entre els desitjos i objectius més comuns sol trobar-se el de començar a fer esport. En aquesta època els gimnasos s'omplen de persones que deambulen per les sales sense conèixer encara on es troba cada màquina.

Gener és un mes idoni per a començar a realitzar exercici físic. Amb el tancament d'una etapa és moment de plantejar-nos hàbits saludables per a fer de la nostra vida una mica millor. Cuidar el nostre organisme i cremar aquestes calories guanyades en les festes nadalenques és un bon pla per a afrontar 2020.

Un dels dubtes més compartits és el de si s'ha de realitzar exercici abans o després de desdejunar. La veritat és que es tracta d'un dilema molt repetit i amb opinions contradictòries. D'una banda, es troben els que consideren essencial ingerir aliments abans de practicar esport per a aconseguir un major rendiment. Uns altres, en canvi, pensen que realitzar exercici abans d'esmorzar afavoreix la pèrdua de pes. Entre totes aquestes opinions, també existeixen estudis que donen suport a un versió i uns altres a la contrària.

Per a aclarir tota aquesta diversitat d'opinions, cal destacar que el món de l'exercici i del 'fitness' és un sector en el qual juga un paper essencial els condicionants de cada persona. I és que, el que per a uns és una mètode infal·lible, per a uns altres no resulta compatible.

Qualitat, més que quantitat

Després de sotmetre al nostre organisme al dejuni més llarg del dia, no resulta molt recomanable realitzar exercici sense haver ingerit res. Els esportistes d'elit, que compten amb un cos molt desenvolupat i busquen els seus límits, poden trobar beneficis a entrenar en dejú. Però les persones considerades normals, no és realment necessari que realitzin aquesta conducta. Amb un desdejuni adequat i saludable podem nodrir al nostre cos del combustible que necessita per a afrontar una dura sessió d'entrenament.

El més important a l'hora de portar una vida saludable és mantenir una rutina durant un llarg període de temps. Hem d'oblidar-nos de les falses expectatives que habitualment ens venen. Els canvis en poc temps, si són possibles, solen ser perjudicials per al nostre organisme i poc duradors. Per això, és aconsellable mantenir una dieta saludable no sols en el desdejuni, sinó també durant el dinar i el sopar.

Si entrenem al matí, en un escenari ideal hauríem d'ingerir els aliments unes dues hores abans de la pràctica d'esport. Tanmateix, això és pràcticament impossible d'aconseguir, per la qual cosa es recomana, esmorzar una cosa fàcil d'ingerir almenys mitja hora abans d'exercitar-nos. Una peça de fruita, com un plàtan o un yogurt que no sigui molt gras poden ser una bona opció. Després de l'exercici podem realitzar un esmorzar més complet amb aliments que ajudin a la recuperació del cos.