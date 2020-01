Vuit berenars saludables per a nens

En l'actualitat, el dia a dia dels nens pot resultar esgotador i estressant, fins i tot a ulls dels adults. El col·legi, els deures, el futbol, les extraescolars d'anglès i els jocs al parc poden minvar l'energia dels més petits de la casa. Encara que moltes vegades sembli que estan dotats de bateries inesgotables, quan arriba el final del dia els nens cauen esgotats al llit.

Tal consum d'energia requereix d'un bon berenar per a aguantar aquest ritme. No obstant això, aquest menjar de mitja tarda moltes vegades no és tot el saludable. I és que, com normalment es pren fora de casa, molts pares solen substituir els aliments saludables per barretes de cereals amb grans quantitats de sucre, brioixeria industrial o llaminadures.

Per tal d'evitar que els nostres fills s'habituïn a menjar aquest tipus d'aliments, a continuació t'aconsellem unes receptes senzilles i nutritives per als més petits de la casa:



Magdalenes casolanes

Encara que el nom no l'associem amb la bona alimentació, aquestes magdalenes casolanes són d'allò més nutritives si controles el sucre que els afegeixes i si empres ingredients saludables. També podem utilitzar productes integrals o afegir trossos petits de fruites.

Iogurt amb fruites

Per a aquest deliciós berenar podem utilitzar iogurt grec, que posseeix el doble de proteïnes que el tradicional i més calci i vitamines. Hem d'evitar comprar-lo ensucrat, ja que la dolçor ja l'aportarà les fruites que hi abocarem. Triarem les fruites que més li agradin al nen i podríem, fins i tot, afegir-li alguna fruita seca, com les ametlles.



Batut de fruites

Podem utilitzar diferents tipus de fruites o solament un per a preparar un senzill batut que segur que agraeixen els nens a mitja tarda. El batut pot ser de llet o aigua. També podem afegir-li unes galetes preparades a casa amb ingredients baixos en sucre.

Les peces de fruita

No existeix res més senzill de preparar que un plàtan. No hi ha dubte que la fruita aporta un gran nombre de vitamines i nutrients que necessita l'organisme i és molt recomanable acostumar els nostres petits al fet que mengin fruita de manera habitual. Si algunes fruites no els agraden o els costa menjar-les, podem optar per tallar-les.



Entrepà de pernil

El pernil york i el pernil serrà són dos dels productes de xarcuteria més sans del mercat. És més recomanable que els nens no prenguin aquest berenar totes les tardes, ja que és important que consumeixin fruita, però pot ser una bona opció, més encara si evitem el pa de motlle i utilitzem un pa integral.

Fruits secs

Els fruits secs poden ser un aliment nutritiu per als més petits de la casa, però cal vigilar que agafem els que no porten sal afegida. Aquest aliment, ric en vitamines i minerals i en greixos saludables, és important que els molguem si són per a nens menors de tres anys. A més, als majors d'aquesta edat, hem de conscienciar-los del perill d'ennuegar-se i vigilarem que els masteguen adequadament.

Fruita congelada

Per als dies de calor, podem fer un puré de fruita i ficar-lo al congelador. Una hora abans del berenar ho ficarem a la nevera perquè s'estovi i es pugui menjar amb una cullera, com si fos una espècie de granissat. També podem emplenar un got amb aquest puré o amb un suc de fruites i ficar-lo al congelador amb una cullera. En treure-ho, la cullera serà el pal del gelat.





Codony i formatge fresc

La combinació del sabor dolç del codony amb el formatge sol ser una fórmula perfecta que entén a la perfecció el paladar dels nens. Els podem posar sobre una llesca de pa integral.