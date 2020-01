Què se'n sap del nou coronavirus?

L'OMS considera que encara és aviat per declarar l'emergència mundial, però el cert és que el nou coronavirus aparegut recentment a la Xina preocupa a les autoritats per la possibilitat que es propagui ràpidament - ja se n'han detectat casos a altres països com Estats Units, Japó o Corea- i per les 17 morts que es calcula que ha provocat fins ara. En aquest article recollim informació sobre què és aquest virus i els efectes que té.

Què és el coronavirus?



Es tracta d'un virus que que provoca afeccions respiratòries lleus o potencialment greus com la pneumònia.

On va ser detectat per primera vegada?



El nou coronavirus va ser diagnosticat per primera vegada a la ciutat de Wuhan, a la Xina. Les 17 persones que han mort eren totes de la província de Hubei, al centre del país asiàtic. Un total de 5.897 persones han tingut contacte directe amb els afectats, d'acord amb les xifres de la Comissió Nacional de Salut de la Xina, de les quals 4.928 estan en observació mèdica, mentre que altres 969 han estat donades d'alta.

On se n'han detectat altres casos?



De moment, el virus s'ha estès a les regions de Hong Kong, Macau, Taiwan, Estats Units, Japó i la República de Corea, on en tots ells s'ha diagnosticat un cas; mentre que Tailàndia s'hi ha confirmat altres tres casos.

Quins símptomes té?



Els símptomes que presenta aquesta infecció són semblants als de la grip: febre, malestar general, tos seca i dificultat per respirar.

Qui hi està més exposat?



Els més sensibles al virus són els nens i la gent gran, així com els malalts.