Sanitat descarta un possible cas de coronavirus a Barcelona

El servei de Sanitat Exterior ha descartat un possible cas de coronavirus a Barcelona. L'ens, depenent del Ministeri de Sanitat, va ser informat dijous de la sospita que una passatgera que va arribar a l'aeroport de Barcelona procedent de Xina podia estar infectada.

Segons Sanitat, la passatgera va fer escala a Amsterdam, on se li va fer un reconeixement i, com que no presentava símptomes, va continuar el vol. Quan va arribar a Barcelona i seguint els protocols de prevenció i control, se li va fer una nova avaluació amb la qual van descartar l'alerta sanitària perquè la dona "no complia els criteris clínics ni epidemiològics".