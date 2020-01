A Catalunya es practiquen gairebé 1.300 trasplantaments el 2019 i es bat el rècord

Donació d'òrgans

Els hospitals catalans van fer 1.296 trasplantaments el 2019, un 12,6% més respecte al 2018 i un 53% més si es compara amb el 2013, quan se'n van fer 847. Són dades que l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i el Departament de Salut de la Generalitat. És el sisè any consecutiu que Catalunya supera el nombre de trasplantaments fets l'any anterior i es manté com un dels referents mundials en aquest àmbit. Els 169 trasplantaments per milió de població de Catalunya és una de les taxes més elevades del món; a l'estat espanyol és de 116 i a Europa, de 67. La donació de cadàver també assoleix xifres rècord amb 376 donants, un augment del 14,6% respecte a l'any anterior, i la de persones vives, amb 134, es recupera després de cinc anys a la baixa.

Cada set hores es realitza un trasplantament a Catalunya; més de tres cada dia. Aquesta és una de les dades que ha subratllat el director de l'OCATT, Jaume Tort, en el balanç de donacions i trasplantaments d'òrgans del 2019. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha qualificat aquest nou creixement en trasplantaments d' «espectacular» i «excepcional» i ha agraït la generositat dels donants i les famílies, que combinada amb un sistema de coordinació hospitalari «modèlic» i l' «excel·lència» científica i mèdica, el fan possible. La coordinadora de Trasplantaments de l'Hospital del Mar, la doctora Ana Zapatero, ha destacat que els donants i les famílies «són generosos i solidaris en el el pitjor moment de la seva vida»



Tipus de trasplantaments

Tots els tipus de trasplantaments van augmentar l'any passat, excepte els cardíacs, amb una xifra molt similar a la del 2018 (70 i 71 respectivament). Es van realitzar 882 trasplantaments renals, un 14,1% més que l'any anterior (773); 197 d'hepàtics, un 8,2% més; 120 pulmonars, un 15,4%, i 27 de pàncrees, un 28,6% més.

Un total de 49 infants han rebut un trasplantament el 2019, quatre menys que l'any anterior. Han estat 24 intervencions de ronyó, 19 de fetge, 2 de cor i 4 de pulmó.



Els donants

Els trasplantaments han estat possible gràcies a 510 donants, persones vives o que van morir, gestionats als 23 centres autoritzats de Catalunya. Aquests donants van oferir un total de 1.415 òrgans disponibles.

El nombre de persones donants després de morir ha crescut un 81,6% respecte al 2013 i s'ha passat de 207 a 376. La taxa de donació a Catalunya se situa en 49 donants per milió de població (pmp), 5 punts superior a la del 2018 i molt a prop d'assolir el repte dels 50 donants pmp. A l'estat espanyol, que és líder mundial en donacions d'òrgans des de fa anys, la taxa es va situar en el 49 donants per pmp.

Els donants de mort encefàlica (cerebral) augmenten lleugerament (1%) mentre que els de mort en asistòlia -cardíaca- segueixen la tendència a l'alça, amb un increment del 38,3%. Aquest augment es deu principalment als donants de mort en asistòlia controlada, malalts terminals ingressats a l'hospital que moren per cessament irreversible de l'activitat cardíaca. La donació en asistòlia va començar el 2013 i ha permès incrementar l'activitat de trasplantaments cada any.

El 83% de les famílies van consentir la donació dels òrgans del seu familiar el 2019. Les negatives de les famílies, que havien augmentat el 2018 del 14% al 19%, han baixat en el darrer any fins al 17%. En els casos de no accedir-hi, el 43% de la família no va donar cap raó i el 34% va ser per la negativa prèvia del donant.

Pel que fa a la donació de persones vives, s'ha trencat la tendència a la baixa després de cinc anys i s'ha arribat als 134 donants, quatre més que l'any anterior. D'aquests, 132 han estat persones que en vida han donat un ronyó i dos donants, part del seu fetge.



Llistes d'espera d'òrgans vitals

1.217 persones continuaven esperant un òrgan al final de l'any passat. Concretament, 1.054 persones esperen rebre un trasplantament de ronyó; 53, de fetge; 24, de cor; 55, de pulmó; i 31 persones l'esperen de pàncrees. D'aquestes, 19 són infants: 8 esperen ser trasplantats de ronyó; 2, de fetge; 6, de cor i 3, de pulmó.