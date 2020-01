Com diagnosticar i tractar la DMAE, que afecta la visió?

Oftalmologia

La DMAE (degeneració macular associada a l'edat) és una malaltia degenerativa de la retina que afecta la visió central i és la primera causa de ceguesa a partir dels 65 anys. Tal com explicàvem en el suplement de Salut del mes passat, hi ha dos tipus de DMAE, la seca i la humida. També específicàvem causes i símptomes. I en aquest article ens centrem en el diagnòstic i el tractament que fan els oftalmòlegs, com ara l'Institut Oftalmològic Badal, de Manresa.



Diagnòstic

Per diagnosticar la DMAE hi ha diferents proves, tal com detalla Josep Badal, director mèdic de l'Institut Oftalmològic Badal.

1. Examen d'agudesa visual. Si es detecta una pèrdua d'agudesa visual de lluny o de prop ,és necessari realitzar un examen exhaustiu dels ulls per descartar l'aparició de DMAE o de qualsevol altra patologia ocular.

2. Reixeta d'Amsler. És un test ràpid i simple per detectar els primers símptomes d'una alteració de la zona central de la retina. És un gràfic amb una quadrícula que s'ha de col·locar a uns 30 cm, tapar-se un ull i enfocar el punt central. Si les línies de la quadrícula es veuen distorsionades o apareix una taca negra al centre del camp visual hem de pensar en la DMAE i acudir a l'oftalmòleg.

3. Examen de fons d'ull preventiu. És un dels mètodes per explorar el fons de l'ull és la dilatació de la pupil·la, però hi ha varis instruments per veure el fons de l'ull i diagnosticar malalties oculars.

4. Autofluorescència. És una tècnica ràpida i còmode, que utilitza les propietats fluorescents d'un indicador metabòlic anomenat lipofuscina. Aporta informació sobre la situació funciona les cèl·lules i pigments de la retina.

5. Tomografia de coherència òptica. Aquesta prova és similar a l'ecografia, però utilitza ones de llum i no pas ultrasons per fer una exploració diagnòstica de les estructures oculars. Permet fer fotos digitals de les capes de l'ull i veure si hi ha alteracions.

6. Angiografia amb fluoresceïna. És l'única prova invasiva, perquè s'utilitzen contrastos intravenosos abans de fer fotos a l'ull per saber l'estat de l'arbre muscular de la retina. Es fa servir en casos puntuals.

Tractament

La DMAE seca no té un tratament curatiu, però sí que hi ha suplements vitamínics que ajuden a protegir la retina i a alentir la progressió de la malaltia.

La DMAE humida es pot tractar eficaçment gràcies a fàrmacs que s'injecten a l'interior de l'ull i actuen inhibint el factor de creixement endotelial vascular per impedir la fomració de nous vasos sanguinis anòmals. Permeten frenar la malaltia i aconseguir que la majoria de pacients puguin mantenir i, fins i tot, recuperar la visió.

Com més precoçment s'iniciï el tractament, més bo serà el pronòstic.



Prevenció

Tot i que la DMAE no es pot prevenir i l'edat és el principal factor de risc, hi ha aspectes clau per millorar el pronòstic visual dels pacients. Per exemple, fer una dieta equilibrada, no fumar, controlar el pes i visitar periòdicament l'oftalmòleg a partir dels 55 anys.