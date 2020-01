Un estudi relaciona la qualitat del son i l'Alzheimer

Rendiment cognitiu

Les persones amb insomni presenten canvis en l'estructura cerebral i el rendiment cognitiu, sobretot en la substància blanca i algunes regions que s'afecten en etapes primerenques de la malaltia de l'Alzheimer. És una de les conclusions del treball de Barcelon Beta Brain Research Center, el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, que es publica a la revista Alzheimer's Reserarch and Therapy. Els investigadors van analitzar el rendiment cognitiu de les persones amb insomni i el van comparar amb el de persones amb un son normal. Els resultats mostren que l'insomni es relaciona amb un pitjor resultat en proves cognitives com ara la memòria de treball.

A través d'imatges de ressonància magnètica, l'estudi demostra que els participants presenten un menor volum a algunes regions cerebrals, com el preúneus o el còrtex cingulat, que es troben afectades en les primeres etapes de la malaltia de l'Alzheimer i d'aquesta manera, es dona suport a les investigacions que relacionen la presència d'insomni amb una elevada vulnerabilitat a la malaltia d'Alzheimer. L'estudi també ha trobat canvis en la substància blanca cerebral mitjançant tècniques de ressonància magnètica per difusió que suggereixen, segons el primer autor de l'estudi, Oriol Grau, la presència de processos d'inflamació cerebral que podrien tenir un paper clau en l'associació entre la qualitat del son i la malaltia. Per això, considera que s'obre una nova línia d'investigació que fins ara no havia estat explorada, per entendre la relació entre la neuroinflamació, el son i la demència.

Els investigadors també van analitzar la relació de l'insomni i la variant genètica i van concloure que els efectes de l'insomni sobre el cervell estan potenciats en persones portadores d'una variant concreta i que, per tant, tenen més risc de desenvolupar la malaltia.

Aquesta recerca del BBRC ha analitzat dades de qualitat de son, resultats en proves cognitives i de neuroimatge de 1.683 adults sense alteracions cognitives que participen a l'Estudi Alfa, impulsat per La Caixa. D'aquests, 615 tenien insomni. L'estudi ha comptat també amb la participació d'investigadors de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, i amb la col·laboració del CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina, i el CIBER de Fragilitat i Envelliment Saludable.

Segons els investigadors, aquesta recerca estableix els fonaments per al desenvolupament d'una nova línia de recerca que permetrà estudiar de manera més exhaustiva la qualitat del son en la cohort alfa amb l'objectiu de comprendre a través de quins mecanismes la qualitat del son es relaciona amb la vulnerabilitat pel deteriorament cognitiu associat a l'Alzheimer i quin és el paper de la inflació cerebral en aquest procés.

L'insomni és un trastorn caracteritzat per la dificultat en iniciar o mantenir el son, la qual cosa provoca una afectació en la funció del dia a dia. Diferents estudis epidemiològics estimen que entre un 4 i un 20% de la població general té insomni.

Estudis previs en el camp de les demències han trobat una associació entre la baixa qualitat del son i el risc de demència. Actualment, un dels focus en la recerca de l'Alzheimer és l'estudi de la qualitat del son, ja sigui com a factor de risc o com una manifestació primerenca de la malaltia.