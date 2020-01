Un punt d'inflexió en la lluita contra el càncer

La lluita contra el càncer es troba en una situació que pot semblar contradictòria. Augmenta la supervivència mitjana dels pacients (més del 55% en homes i el 61% en dones) gràcies al coneixement mèdic, els tractaments innovadors i els avanços farmacològics. Però, alhora, s'incrementa la incidència de la malaltia a causa de l'envelliment de la població i els estils de vida poc saludables, de tal manera que actualment se'n diagnostiquen en el món 18 milions de nous casos a l'any, una xifra que podria augmentar als 30 milions el 2040. I a Espanya s'estima que enguany es diagnosticaran 277.394 nous casos de càncer. Davant d'això, hi ha dues receptes bàsiques: més recerca i millor prevenció.



Una radiografia realista que no va impedir als participants de la taula rodona "Reimaginando el cáncer", celebrada dimarts passat a Barcelona i organitzada en col·laboració amb Novartis, concloure que la situació actual és molt millor que fa una dècada i que les perspectives són optimistes a causa de la convergència de tota una sèrie de tecnologies, enfocaments i abordatges terapèutics. Es visibilitza així en l'horitzó un punt d'inflexió del qual ja s'han començat a establir les bases, tot i que encara queden reptes al davant.



Van participar en la trobada José Ángel García Sáenz, oncòleg mèdic responsable de la Unitat de Càncer de Mama de l'Hospital Clínic Sant Carles; Antonio Pérez-Martínez, cap del servei d'Hematooncologia Pediàtrica de l'Hospital Universitari de La Paz; Jordi Martínez, director d'Innovació i Transformació Digital del Parc de Salut Mar de Barcelona; Àngela Sánchez, directora gerent de l'Associació Espanyola Contra el Càncer-Catalunya Contra el Càncer; i José Marcilla, director general de Novartis Oncology. Una àmplia representació d'especialistes que van desgranar els grans objectius del moment, alhora que van reclamar l'actualització del Pla Nacional contra el Càncer, que data del 2009.La meta es fixa en la curació de cada vegada més càncers, si pot ser de manera completa i, si no, aconseguir la seva cronificació. Sense oblidar un altre paràmetre que va reivindicar Àngela Sánchez: "". Els avanços auguren un futur esperançador, si bé també cal aprendre a gestionar aquest nou model en el qual apareixeran nous perfils d'especialistes. "", va comentar el doctor García Sáenz. "Cal concentrar recursos i treballar en xarxa, un concepte que ja ens estan imposant des d'Europa", va assentir el doctor Pérez-Martínez, alhora que Marcilla reafirmava que "". El doctor Jordi Martínez va afegir un matís: "".L'oncologia actual ja està treballant amb mètodes innovadors que han permès un canvi qualitatiu en l'abordatge del càncer. Un d'ells és l'anomenada medicina de precisió, tal com va explicar el doctor García Sáenz, especialista en càncer de mama: "".Així mateix, una altra revolució que s'ha produït ha estat la consideració del sistema immunològic com un aliat per a la curació del càncer mitjançant teràpies com les CAR-T, que permeten extreure cèl·lules del pacient i reprogramar-les fora de l'organisme per a combatre les cèl·lules cancerígenes. "", va assegurar el doctor Pérez-Martínez, especialista en càncer infantil, que té una incidència del 0,5% a Espanya, però és la primera causa de mort en nens per malaltia.Com a responsable de transformació digital de l'Hospital Mar, el doctor Martínez va resumir quines són les tecnologies que estan permetent encarar un salt exponencial i el fan ser optimista de cara al futur: "". Això sí, va afegir que encara que l'àmbit informàtic s'està incorporant de manera natural als hospitals i es disposa de la tecnologia adequada, "".Tres experiències que exemplifiquen el context de transformació exponencial que s'està vivint gràcies a la innovació i la tecnologia. "", va assegurar José Marcilla, que va apuntar que Novartis està centrant els seus esforços en quatre plataformes de recerca disruptives: la immunooncologia, les teràpies dirigides, els radioligands (substàncies radioactives utilitzades en el diagnòstic i el tractament) i les teràpies gèniques i cel·lulars.Faltava, no obstant això, la visió des del punt de vista del pacient i les seves famílies, i aquesta la va aportar Àngela Sánchez, que, a més, va aprofitar-ho per a recordar que hi ha un altre treball per fer, menys tecnològic però igual d'important. "", va explicar la gerent de l'AECC-Catalunya. Així mateix, va reivindicar més equitat en l'accés als cribratges (""), polítiques sanitàries que abordin la malaltia en la seva complexitat i campanyes de prevenció d'impacte real.Establertes les bases del futur, és més fàcil imaginar –o reimaginar– com evolucionaran els tractaments oncològics en la dècada vinent. Per això, per a concloure la taula rodona, els cinc participants van aportar la seva visió de futur, responent la pregunta de quin serà l'estat de la lluita contra el càncer el 2030? Per al doctor José Ángel Sáenz s'aconseguiran "". Per part seva, el doctor Antonio Pérez-Martínez va remarcar que la recerca serà clau per a passar del notable actual a la matrícula d'honor. "".El doctor Jordi Martínez va preveure "". José Marcilla va apuntar a "". I Àngela Sánchez, finalment, va desitjar que hagi estat possible per al 2030 "p". Un futur que desperta optimisme, però que requereix que ara, en el present, tothom es posi a treballar.

