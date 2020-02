L'epidèmia de la grip creix i arriba a un nivell moderat a Catalunya

L'epidèmia de la grip a Catalunya continua creixent i ha arribat, per primera vegada aquesta temporada, a un nivell moderat durant la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, amb 359,2 casos per 100.000 habitants. S'ha superat per tercera setmana consecutiva el llindar epidèmic d'aquesta temporada, establert en 98,1 casos. Les taxes d'incidència més altes han estat en menors de 5 anys. amb 961,7 casos per 100.000 habitants; seguit dels menors entre 5 i 14 anys, amb 856,4; els adults d'entre 15 i 64 anys, amb 162,1 casos, i els majors de 64 (41,5 casos). A més, s'han notificat 26 nous casos greus hospitalitzats de grip. Des de l'inici de la temporada s'han registrat 234 casos greus, el 72,6% dels quals sense vacunar.

Segons el model predictiu de la grip, es preveu que les taxes d'incidència podrien mantenir-se en nivells epidèmics entre baixos i moderats durant les setmanes 6 i 7, depenent dels territoris.

Durant la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 77.361 urgències, de les quals el 9,31% han requerit ingrés hospitalari. Les urgències ateses als hospitals han augmentat un 7,6% i els ingressos hospitalaris han baixat un 8,5% en relació amb la setmana anterior. En comparació amb la mateixa setmana de l'any 2019, l'activitat urgent ha augmentat un 4,6% i el nombre d'ingressos ha disminuït un 14%, tot i que les dades no són comparables perquè els períodes epidemiològics són diferents.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 77,6% són pacients adults (60.082), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (17.279). En relació amb la setmana anterior, la proporció de pacients pediàtrics ha augmentat un 17,1%.

Per nivell de prioritat, el 36,5% de les urgències són de nivells I, II i III (és a dir, de major gravetat), i el 63,5% de nivell IV-V o baixa prioritat. Aquests percentatges es mantenen les darreres setmanes.

Pel que fa als equips d'atenció primària, durant la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, s'han atès un total de 731.177 visites, un 8,8% més que la setmana anterior. Del total de visites realitzades aquesta setmana, 710.164 s'han fet als centres d'atenció primària i 28.013 al domicili del pacient.

Per grups d'edat, el 18,6% de les visites han estat d'infants de fins a 15 anys; el 47,8%, d'adults d'entre 15 i 64 anys, i el 33,6% restant, de persones majors de 65 anys.

Pel que fa als Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) durant la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, han atès un total de 26.064 visites, un 11% més que la setmana anterior.

Per nivell de prioritat, el 7,6% de les urgències són de major gravetat, i el 92,4% de baixa prioritat. Aquest percentatge ha augmentat respecte a la darrera setmana i indica major adequació de les necessitats al centre que millor les pot atendre.

El 061 ha atès 38.619 casos aquesta setmana, dels quals 2.192 han requerit l'atenció d'un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa un increment dels casos d'un 2% i un descens de les visites domiciliàries del 5%.