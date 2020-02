Alerta per unes espècies del Lidl que poden provocar «afeccions hepàtiques»

La cadena de supermercats Lidl ha alertat a través d'un comunicat que un dels seus productes, l'orenga de la marca Kania, ha estat retirat del mercat i demana a tots els clients que l'hagin comprat que el retornin perquè s'ha descobert que conté substàncies que poden provocar "afeccions hepàtiques", és a dir, danyar el fetge.

Concretament, els lots de l'orenga Kania afectats van en pots de 7,5 grams i la seva data de consum preferent és del 07/2022. A més, estan numerats amb els codis LA91832 i LC91834, del proveïdor WEIAND GmbH.

Aquests lots es van posar a la venda abans que es detectés en diferents controls que a dins contenen, a més d'orenga, alts nivells d'alcaloides pirrolizidínics, un compost d'origen vegetal que pot arribar a causar dany hepàtic si es consumeix de forma perllongada.

Lidl especifica que aquests alcaloides "són components vegetals procedents de plantes no desitjades que creixen junt a l'orenga cultivada i que no s'ha separat correctament durant la collita".

Per això, la cadena de supermercats demana als seus clients que no consumeixin l'orenga i tornin els pots a les botigues, on s'efectuarà el reemborsament encara que no es tingui el tiquet de compra.