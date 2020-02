Cinc aliments que no hauries de prendre per sopar

A l'actualitat, la societat està cada vegada més conscienciada de la importància de portar un estil de vida saludable. Realitzar activitat física durant la setmana, respectar els horaris de somni i portar una dieta variada i sana són alguns dels hàbits que moltes persones es proposen. Menjar aliments saludables, poc grassos i que continguin els nutrients que el nostre organisme necessita és una cosa fonamental per treure el màxim potencial al nostre cos.

No obstant això, moltes persones que es proposen adquirir hàbits beneficiosos i portar una dieta saludable no coneixen certs aspectes que els fan cometre alguns errors. Per exemple, no permetre's cap petit capritx de tant en tant, pot fer que seguir la dieta durant un llarg període de temps es torni esgotador i acabem per deixar-la.

Un altre dels errors més comuns és el dels aliments que s'ingereixen en el sopar. Abans de res, hem de recordar que s'ha de procurar que el sopar sigui dues hores abans d'anar-nos a dormir. També és important no oblidar que la ingesta d'un aliment a les 10.00 hores engreixa exactament el mateix que consumir-lo a les 21.00 hores. No obstant això, hi ha aliments que hem d'evitar a la nit pel bé de la nostra digestió i per aconseguir un bon descans, una cosa fonamental per poder gaudir al 100% del nostre dia a dia.



Fruites que contenen molta aigua

No són poques les persones que creuen que sopar fruita és una cosa lleugera i beneficiós per a l'organisme. I sí, tenen raó. La part negativa és que si sopem fruita amb molt d'aigua com el meló, la síndria, la pinya... pot passar-nos que al llarg de la nit ens aixequem diverses vegades per anar al lavabo. En ser diürètics, aquests aliments ens faran eliminar líquids, alguna cosa que no és negatiu, però que ens aixecarà de matinada.



La carn vermella farà la nostra digestió més pesada

L'alta quantitat de proteïna que conté la carn vermella fa que al nostre organisme li costi digerir-lo més. Per no esmentar que Sanitat recomana no prendre més de dues vegades a la setmana aquest aliment i menys encara la carn processada. Si busquem proveir al nostre cos de proteïnes podem obtenir-les d'altres aliments, com ara el peix.



La pasta no és una bona opció

Possiblement és conegut per tots que la pasta no és una bona opció a la nit. Però, malgrat tot, molta gent recorre a ella quan arriba cansada a casa, per la seva senzilla elaboració. A més, com tot just embrutem utensilis per a la seva preparació és un menjar molt còmode per abans de ficar-nos al llit. Però, el seu alt nivell en carbohidrats fa que aquest aliment sigui difícil d'ingerir. El mateix passa amb el pa. Si malgrat tot volem sopar espaguetis o macarrons, podem optar pels integrals.



La xocolata ens dificultarà el somni

Sens dubte, la xocolata és un dels aliments més temptadors. Acabar el sopar amb un tros de xocolata sol ser un costum, però poc recomanable. Si evitem prendre cafè a les nits per poder agafar el son, el mateix hauríem de fer amb aquest aliment. I és que, la xocolata conté cafeïna i uns altres estimulants com la teobrina, que produeix un augment de la freqüència cardíaca i dificulta que ens relaxem.



Els bolets i els xampinyons poden donar-nos la nit

Tot i que els bolets són un aliment molt complet, hem de consumir-los en poques quantitats, més encara si ho fem abans d'anar al llit. I és que, aquest aliment és molt indigest. Si consumim massa quantitat és possible que ens costi agafar el son. Però, tampoc hem d'alarmar-nos. Per uns pocs xampinyons que afegim a una amanida, no passarà res.