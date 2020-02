Les persones optimistes ajuden a millorar la salut de les seves parelles

Les persones que són optimistes contribueixen a millorar la salut de les seves parelles, evitant factors de risc que provoquen l'aparició de malalties com, per exemple, demència o deterioració cognitiva, segons han demostrat investigadors de la Universitat Estatal de Michigan, en un estudi publicat en el 'Journal of Personality'.

"Passem molt temps amb les nostres parelles i elles ens poden animar a fer exercici, menjar més sa o recordar-nos que hem de prendre un medicament. Quan la parella és optimista i sana contribueix a augmentar l'esperança de vida i evitar malalties cognitives", han comentat els experts, els quals han analitzat a 4.500 parelles heterosexuals.

Si bé hi ha algunes recerques sobre persones que senten gelosia de les bones qualitats de la seva parella o que tenen males reaccions amb algú que intenta controlar-los, aquestes s'equilibra amb altres recerques que mostren que ser optimista està associat a percebre la seva relació de manera positiva.

"Hi ha estudis que mostren que les persones tenen el poder de canviar les seves personalitats, sempre que s'involucrin en coses que els facin canviar. Part d'això és voler canviar. També hi ha programes d'intervenció que suggereixen que pots generar optimisme", han detallat.