Sanitat endurirà la llei del tabac i revisarà la seva fiscalitat

El ministre català de Sanitat, Salvador Illa, té clar que la llei del tabac ha de ser més restrictiva i el seu departament treballa ja en diverses mesures entre les quals hi ha la revisió de la fiscalitat d'aquesta droga legal, que suposa una de les principals causes de mortalitat a Espanya.

El ministre ho ha anunciat en una entrevista amb Efe en què ha avançat que estudia promoure una norma per frenar el consum de l'alcohol en menors, ampliar la universalitat del Sistema Nacional de Salut (SNS), eliminar de forma progressiva el copagament farmacèutic i tirar endavant la llei d'eutanàsia abans de l'estiu.



NO HI HA RAÓ DE SALUT PÚBLICA PER SUSPENDRE EL MOBILE

Fa tot just un mes que va prendre possessió del seu càrrec i ja s'ha hagut d'enfrontar a la seva primera crisi sanitària, l'originada pel coronavirus, que ha suposat la cancel·lació del Congrés Mundial de Mòbils (MWC) de Barcelona tot i que ell manté, igual que la resta del Govern, que "no hi ha cap raó de salut pública" per haver-ho fet.

Sense voler entrar a especular sobre els motius pels quals l'organització de l'MWC ha pres aquesta decisió, Illa ha subratllat que es donaven "les condicions per garantir l'edició d'aquest any" ja que no hi ha limitacions de transport de mercaderies ni de viatgers a Espanya i els sistemes de detecció precoç de possibles casos "estan funcionant perfectament".

"El nostre objectiu és la seguretat de les persones que vénen a aquests esdeveniments i també la dels espanyols, que està garantida amb les mesures que tenim", ha insistit el titular de Sanitat, que ha indicat que, fins al moment, a Espanya només hi ha hagut dos casos que han donat positiu, dels 38 sospitosos analitzats: un turista alemany a La Gomera i un ciutadà britànic a Palma de Mallorca i que van rebre l'alta hospitalària aquest divendres en estar lliures de càrrega viral.



REVISIÓ RESTRICTIVA DE LA LLEI DEL TABAC

Del coronavirus també en parlarà en la que serà la seva primera compareixença a la Comissió de Sanitat de Congrés el pròxim 27 de febrer, durant la qual exposarà les línies generals del seu departament per a aquesta legislatura, en la que preveu una revisió més restrictiva de la llei del tabac.

"No volem relaxar la nostra lluita contra el tabaquisme", ha subratllat el ministre, que ha explicat que hi ha dues línies de treball que comprenen les noves formes de fumar, com el vapeig, i "una reflexió" sobre els espais lliures de fum per augmentar la protecció dels no fumadors.

Les dues línies de treball es guien sota "un criteri general de restricció", ha indicat Illa, que ha afegit que Sanitat treballa en un paquet de mesures per lluitar contra el tabaquisme, com revisar la fiscalitat del tabac.

Preguntat per la possibilitat que la legislació contempli prohibir fumar als cotxes en què viatgin menors, el ministre ha dit que hi ha diverses mesures en estudi però prefereix "pensar-les i discutir-les bé".

Segons la seva opinió, les noves formes de consum de tabac exigeixen regulació perquè l'evidència científica ha demostrat que no són innòcues.

També ha mostrat la seva preocupació pel consum d'alcohol en menors: "ho tenim molt present, ens hem trobat treballs avançats en aquest sentit al Ministeri, els donarem continuïtat i veurem en què deriven, és molt probable que derivi en una llei d'alcohol però tampoc vull anticipar res", ha dit.



LA LLEI D'EUTANÀSIA RESPON A UNA DEMANDA SOCIAL

Confia que una altra llei, en aquest cas la d'eutanàsia, sigui una realitat al juny, una norma que s'ha començat a tramitar al Congrés, "respon a una demanda social molt àmplia i transversal" i situa Espanya al capdavant en reconeixement de drets.

No passa pel seu cap que pugui haver comunitats autònomes o determinades formacions polítiques que promoguin l'incompliment d'aquesta llei en el cas que s'aprovi i ha expressat la seva confiança en els professionals sanitaris que són, en definitiva, els que l'aplicaran.

"És un pas important, un pas cap endavant i la ciutadania ho va a agrair", ha postil·lat el ministre.



AMPLIAR LA UNIVERSALITAT DEL SNS

Illa ha mostrat el seu compromís de la universalitat de la sanitat pública, de fet, la seva intenció és reforçar-la i intentar ampliar-la en alguns casos com els dels ascendents dels immigrants de nacionalitat espanyola. "En això estem treballant".

Precisament reconèixer el dret a la sanitat pública per a aquest col·lectiu és un dels compromisos que figuren en l'acord de Govern entre PSOE i Unides Podem, a l'igual que l'eliminació progressiva del copagament farmacèutic, començant, segons Illa, pels col·lectius més vulnerables.

"Estem acabant de perfilar els col·lectius pels quals començarem però jo crec que és raonable començar per aquells que menys condicions tenen per fer front a aquests copagaments", ha insistit el ministre.