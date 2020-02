Quins medicaments poden afectar la teva vida sexual?

Hi ha milions de raons per les quals una persona pot tenir la libido baixa. A vegades, la falta de desig sexual es produeix bé per estrès o bé per sofrir una depressió. L'autoestima baixa tampoc ajuda. En altres casos, el descens de l'apetit sexual el provoquen les molèsties a l'hora de tenir relacions per sequedat i dolor en la zona genital, o simplement l'embaràs i el postpart. I en moltes altres, pot deure's a la ingesta de medicaments (que no tenim més remei que prendre).

Així, igual que existeixen fàrmacs que ens poden ajudar a millorar la nostra vida sexual, també hi ha uns altres que poden convertir-se en un enemic considerable. Són fàrmacs el consum dels quals està estès i que poden provocar alteracions diverses que abasten des de la pèrdua de desig sexual fins a tenir dificultats per a excitar-se o arribar a l'orgasme. Aquests són alguns medicaments que poden comprometre una vida sexual satisfactòria i plena.



Anticonceptius

La píndola anticonceptiva oral té avantatges i desavantatges. Pot ajudar a resoldre la menstruació irregular o els períodes dolorosos o intents, però també podria afectar el desig sexual a causa de les mateixes hormones que s'encarreguen de bloquejar la possibilitat d'embaràs, com reflecteixen diferents estudis. Encara que no és un efecte secundari habitual, els experts aconsellen provar amb diferents píndoles o directament canviar de mètode anticonceptiu.Un altre efecte secundari d'aquestes pastilles és la sequedat vaginal, circumstància que causa molèsties a l'hora de mantenir relacions sexuals i, per tant, disminueix l'apetit sexual.



Tractaments hormonals

En el costat oposat, el consum d'esteroides anabolitzants, corticoesteroides i estrògens influeix de manera significativa en els nivells de testosterona i els andrògens, que al seu torn tendeixen a enfonsar la libido i generar dificultats per l'erecció. Entre els efectes que aquests tractaments poden ocasionar en els homes s'inclou l'atròfia testicular i l'absència d'espermatozoides en el semen.



Antihistamínics

Certs antihistamínics que es compren sense recepta, com la difenhidramina i la clorfenamina, poden afectar l'acompliment sexual. No obstant això, l'efecte que tenen aquests antihistamínics normalment no supera el dia de durada, per la qual cosa només caldria anar amb compte amb els horaris. Convé saber que els compostos citats poden estar presents en medicines per la grip o la tos.



Antidepressius

Encara que pràcticament tots els antidepressius tenen efectes sobre la libido, els fàrmacs que més solen interferir en les relacions sexuals són els anomenats inhibidors selectius de la recaptación de serotonina (ISRS). El més conegut és el Prozac. També el Zoloft. En prendre'ls, augmenten els nivells de serotonina, per la qual cosa millora l'humor, però disminueix el desig sexual.

Els alts nivells de serotonina es relacionen també amb l'alentiment de la resposta sexual i amb el retard i, fins i tot, la inhibició de l'orgasme. El mateix pot aplicar-se a relaxants i sedants com el conegut Diazepam.



Antidepressius tricíclics

En aquesta categoria s'inclouen, per exemple, Elavil, Tryptizol o Laroxyl, que se solen receptar per a tractar les migranyes o l'ansietat. La disminució de la libido sexual està entre els seus efectes secundaris més comuns.



Antiepilèptics

Els antiepilèptics o anticonvulsius es recepten per a tractar l'epilèpsia i, en alguns casos, el trastorn bipolar. El Tegretol és dels fàrmacs més coneguts per a esmorteir els impulsos nerviosos i prevenir els atacs epilèptics. L'altra cara de la moneda és que també poden reduir les sensacions plaents, així com el propi orgasme.



Fàrmacs per la hipertensió arterial

Aquest tipus de medicaments baixa la pressió arterial, la qual cosa a vegades provoca que el penis no s'ompli de sang i, per tant, que no es produeixi l'erecció. Fàrmacs com els diürètics tiazídicos poden disminuir el desig sexual, causar disfunció erèctil i reduir la lubricació vaginal.



Benzodiazepines

Aquests medicaments, dels més estesos per a tractar l'ansietat i l'insomni, també afecten el rendiment sexual. No obstant això, els estudis sobre aquest tema no aclareixen si és el fàrmac el que provoca la disfunció o si és l'ansietat la que disminueix la libido.